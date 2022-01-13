紧盯申办成功目标不动摇 扎实做好世客会申办工作

昨日上午，市政协主席杨炳旭通过网络视频连线方式拜访全球客家崇正会联合总会代总执行长曾观涛等客属侨领，双方围绕洛阳申办第33届世界客属恳亲大会相关事宜进行交流。

昨日上午，市政协主席杨炳旭通过网络视频连线方式拜访全球客家崇正会联合总会代总执行长曾观涛等客属侨领，双方围绕洛阳申办第33届世界客属恳亲大会相关事宜进行交流。

会谈中，杨炳旭对各位客属侨领对洛阳申办世客会给予的支持表示感谢。他说，洛阳将始终紧盯申办成功目标不动摇，党政齐抓共管格局不改变，精准防控新冠肺炎疫情不耽误，加强客属社团走访联络不松劲，坚持例会机制化推进不松懈，压实专班专责兑现奖惩不落空，扎实做好世客会申办工作。他表示，下一步要继续加强客属社团代表人士走访工作，深化客家文化研究交流，做好招商引资工作，营造更加浓厚的申办氛围，规范做好第31届世客会组团参会工作。

曾观涛表示，洛阳作为客家人西晋末年首次南迁出发地，是客家人的精神家园和梦中故乡，如今洛阳高度重视客家文化保护传承创新发展工作，申办世客会有着深厚的历史渊源和广泛的现实基础。全球客家崇正会联合总会将继续对洛阳申办工作给予支持，预祝洛阳申办成功，给全球客家乡亲回祖根地相聚的机会，共叙乡情友情，共谋发展大计。

全球客家崇正会联合总会荣誉会长、马来西亚沙巴州政府前首席部长、现州议员拿督斯里杨德利作书面发言，全球客家崇正会联合总会执行长、美国费城崇正会董事长赖玉光，全球客家崇正会联合总会顾问、文莱崇正客联总会会长蔡仔运，全球客家崇正会联合总会秘书长王长江参加会谈。

市政协副主席曾丹梅参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)