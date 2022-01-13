郑州市一例感染者初步排除在洛阳感染和传播的可能

23日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，经过洛阳市多部门第一时间联动流调，综合相关场所人员核酸检测结果看，郑州市一例感染者在洛行程感染及传播风险较低，初步排除在洛阳感染和传播的可能。

23日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，经过洛阳市多部门第一时间联动流调，综合相关场所人员核酸检测结果看，郑州市一例感染者在洛行程感染及传播风险较低，初步排除在洛阳感染和传播的可能。值得注意的是，这名感染者“教科书式”的主动报备为洛阳争取黄金流调时间，但抵洛后也存在引以为戒的举动。

通报：郑州一名感染者近期有洛阳行程

22日，洛阳市涧西区某小区被通知排队核酸检测的消息，引发诸多关注和猜测。当晚，郑州市疫情防控指挥部办公室的通报提到，一名感染者近期曾自驾返洛，让这件事的脉络逐渐清晰。(通报内容节选)

病例101：公司职员，工作地址和现住址:郑州市航空港区展翔路27号。

4月14日，上午在公司上班，11:11在家家康大药房购物，14：30左右到核酸检测点进行核酸检测，16：00左右自驾车返回洛阳。

4月15日--16日，在洛阳活动。

4月17日，19：00左右返回公司未外出。

4月18日，9:00左右到航空港区一核酸检测点进行核酸检测。

4月19日—20日，在公司活动。

4月21日，集中隔离医学观察。

4月22日，转运至定点医院。

关键：“教科书式”主动报备争取黄金流调时间

“该感染者在过去14天内到过洛阳，在不确定他是在来洛前、入洛后还是返郑后感染的情况下，早一分开始流调排查管控，就减少一分疫情传播扩散的风险。”洛阳市疾控中心流调工作人员说，洛阳市在22日中午接到郑州方面的协查函，但早在21日晚间，因为感染者和其家人的“教科书式”主动报备，为洛阳争取了将近12个小时的黄金流调时间，22日凌晨，多部门开始对相关场所排查管控，第一时间梳理相关风险点。

被专家点赞的“教科书式”报备是如何做的？据了解，当事人在入洛前后做好报备和核酸检测。20日，在从洛阳返回郑州的第3天，当事人得知单位出现阳性人员、自己属于密接人员的消息后，立即通知在洛阳的家人尽快去做核酸检测(结果为阴性)，并向社区进行报备。21日22时，他接当地通知自己是感染者后，又连夜通知洛阳的家人立即向所在社区进行报备。当晚，所在办事处接到社区报备后，又及时向涧西区疫情防控指挥部办公室报备，最终信息及时报至市疫情防控指挥部。

提醒：假期临近，要坚持减少非必要流动

来(返)洛人员务必做好报备和核酸检测

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，这已不是洛阳第一次出现“教科书式”主动报备，此次及时精准有效的报备仍值得大家点赞学习，因为做好报备和核酸检测是对自己和家人负责，也是对我们共同守护的防控成果负责。但此次事件中，也有需要大家引以为戒的地方，当事人回洛阳3天2检未出结果之前，曾陪家人去医院看病以及去超市和饭店等人员密集场所，未居家健康监测，存在不少潜在风险。

当前，国内疫情防控形势仍然严峻，而省内多地也持续报告阳性人员，4月22日0—24时，河南省新增本土确诊病例5例(郑州市2例，安阳市2例，信阳市1例)，新增本土无症状感染者36例(安阳市15例，郑州市11例，信阳市7例，周口市3例)。

洛阳市疾控中心也再次提醒，五一假期将至，在外地的洛阳人非必要不返洛。广大市民减少非必要流动，市域外来返洛人员做好主动报备和核酸检测，尤其在抵洛后最终核酸检测结果出来之前，减少非必要外出，不到人员密集场所，做好健康监测。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）