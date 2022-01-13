洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

郑州市一例感染者初步排除在洛阳感染和传播的可能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 20:30

　　23日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，经过洛阳市多部门第一时间联动流调，综合相关场所人员核酸检测结果看，郑州市一例感染者在洛行程感染及传播风险较低，初步排除在洛阳感染和传播的可能。值得注意的是，这名感染者“教科书式”的主动报备为洛阳争取黄金流调时间，但抵洛后也存在引以为戒的举动。

　　通报：郑州一名感染者近期有洛阳行程

　　22日，洛阳市涧西区某小区被通知排队核酸检测的消息，引发诸多关注和猜测。当晚，郑州市疫情防控指挥部办公室的通报提到，一名感染者近期曾自驾返洛，让这件事的脉络逐渐清晰。(通报内容节选)

　　病例101：公司职员，工作地址和现住址:郑州市航空港区展翔路27号。

　　4月14日，上午在公司上班，11:11在家家康大药房购物，14：30左右到核酸检测点进行核酸检测，16：00左右自驾车返回洛阳。

　　4月15日--16日，在洛阳活动。

　　4月17日，19：00左右返回公司未外出。

　　4月18日，9:00左右到航空港区一核酸检测点进行核酸检测。

　　4月19日—20日，在公司活动。

　　4月21日，集中隔离医学观察。

　　4月22日，转运至定点医院。

　　关键：“教科书式”主动报备争取黄金流调时间

　　“该感染者在过去14天内到过洛阳，在不确定他是在来洛前、入洛后还是返郑后感染的情况下，早一分开始流调排查管控，就减少一分疫情传播扩散的风险。”洛阳市疾控中心流调工作人员说，洛阳市在22日中午接到郑州方面的协查函，但早在21日晚间，因为感染者和其家人的“教科书式”主动报备，为洛阳争取了将近12个小时的黄金流调时间，22日凌晨，多部门开始对相关场所排查管控，第一时间梳理相关风险点。

　　被专家点赞的“教科书式”报备是如何做的？据了解，当事人在入洛前后做好报备和核酸检测。20日，在从洛阳返回郑州的第3天，当事人得知单位出现阳性人员、自己属于密接人员的消息后，立即通知在洛阳的家人尽快去做核酸检测(结果为阴性)，并向社区进行报备。21日22时，他接当地通知自己是感染者后，又连夜通知洛阳的家人立即向所在社区进行报备。当晚，所在办事处接到社区报备后，又及时向涧西区疫情防控指挥部办公室报备，最终信息及时报至市疫情防控指挥部。

　　提醒：假期临近，要坚持减少非必要流动

　　来(返)洛人员务必做好报备和核酸检测

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，这已不是洛阳第一次出现“教科书式”主动报备，此次及时精准有效的报备仍值得大家点赞学习，因为做好报备和核酸检测是对自己和家人负责，也是对我们共同守护的防控成果负责。但此次事件中，也有需要大家引以为戒的地方，当事人回洛阳3天2检未出结果之前，曾陪家人去医院看病以及去超市和饭店等人员密集场所，未居家健康监测，存在不少潜在风险。

　　当前，国内疫情防控形势仍然严峻，而省内多地也持续报告阳性人员，4月22日0—24时，河南省新增本土确诊病例5例(郑州市2例，安阳市2例，信阳市1例)，新增本土无症状感染者36例(安阳市15例，郑州市11例，信阳市7例，周口市3例)。

　　洛阳市疾控中心也再次提醒，五一假期将至，在外地的洛阳人非必要不返洛。广大市民减少非必要流动，市域外来返洛人员做好主动报备和核酸检测，尤其在抵洛后最终核酸检测结果出来之前，减少非必要外出，不到人员密集场所，做好健康监测。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳3家省级产业研究院建设方案通过专...
  • 原正商城专线“升级”成208路公交 明...
  • 洛阳启动“豫酒振兴 杜康先行”县区行...
  • 男子捡到手机破解支付密码 购物消费20...
  • 房屋外墙渗水引纠纷 维修责任应由谁承担
  • 科学规划推进集镇建设 加强防范确保安...
  • 郑州市一例感染者初步排除在洛阳感染...
  • 路面遗留凸起螺丝“咬人” 相关部门及...
  • 患者突发急症被困家中 孟津90后护士翻...
  • 洛阳市创建办向市民发出“五一”假期...
    		•
    百姓呼声
    隋唐大运河文化博物馆拟定于5月18日开放
    老城区状元府邸小区自来水里消毒水味道大
    精彩图片
    九大色系新品种牡丹盛...
    西苑公园牡丹盛开 游客...
    藏在洛博里的“牡丹”
    九洲池里牡丹香
    精彩热帖

    梦幻

    南山芍药花正开

    虽败犹荣 后期牡丹

    杜鹃花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605