洛龙区举办“书菜行动”鼓励市民养成良好阅读习惯

4月23日，是世界读书日。当天，洛龙区团委、洛龙区青年创业之家举办“书菜行动”，将100本图书以盲盒的形式送入菜市场，供顾客挑选，传达“读书像吃菜一样重要”的理念，鼓励广大市民养成良好的阅读习惯。

4月23日，是世界读书日。当天，洛龙区团委、洛龙区青年创业之家举办“书菜行动”，将100本图书以盲盒的形式送入菜市场，供顾客挑选，传达“读书像吃菜一样重要”的理念，鼓励广大市民养成良好的阅读习惯。

此次“书菜行动”共挑选100本热门书籍，如《小王子》《解忧杂货店》《沉默的大多数》《活着》等，并将书籍包装成蔬菜盲盒，顾客在现场随机选择。洛龙区青年创业之家有关负责人表示：“盲盒是年轻人近年来非常喜欢的形式，将书籍做成盲盒可以增添活动趣味性，吸引更多青年人参与。”

本次“书菜行动”还与河南省青少年心理健康服务慈善募捐相结合，想要获得书籍的顾客通过扫码捐款任意金额，即可获得一个盲盒。本次活动所募集资金将全部用于青少年心理健康服务工作，助力提升青少年心理健康素养。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 许玉龙 文/图）