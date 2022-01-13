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4月24日洛阳牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 18:38

　　洛阳人惯见奇葩，桃李花开未当花。须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。

　　中国国花园：园内有名望、御所樱、皇冠、海黄、黑沙堡、金阁、金杯、金晃等几十种牡丹成片开放，主要分布在二乔亭、国色广场、东门内广场。锦绣馆内岛锦、香玉、乌龙捧盛、洛阳红、宫样妆、胜葛巾等品种初开。园内黄刺玫、玫瑰、芍药等争奇斗艳。

中国国花园锦绣馆 凤丹

中国国花园国花台遮雨棚 黑沙堡

中国国花园国花台遮雨棚 海黄

　　王城公园：园内海黄、丁香紫、黄冠、黑豹、金阁、新七福神、春柳、公主、豆绿、粉涂鸦、雪映桃花、太阳、香玉、霓虹焕彩等180多个品种牡丹成片开放，主要分布在牡丹仙子观赏区、甘棠洲观赏区。园内鲁冰花、花毛茛、大花飞燕草、毛地黄、南非万寿菊等争妍斗艳。

王城公园牡丹仙子观赏区 高山牡丹

王城公园牡丹仙子观赏区 海黄

王城公园牡丹仙子观赏区 粉涂鸦

　　隋唐城遗址植物园：园内万金岛、花王、名望、大朵蓝、金阁等180多个品种牡丹成片开放,主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。另外，千姿牡丹园内猥实、紫藤等花朵绽放；木兰琼花园内百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。

隋唐城遗址植物园科技园 御所樱

隋唐城遗址植物园科技园 麟凤

隋唐城遗址植物园科技园 翁狮子

　　国家牡丹园：园内黄冠、白神、春柳、玉绿、洮河明珠、白王狮子、八千代椿、宇红、金玉带、御所樱、仙桃、八束狮子、肉芙蓉、大棕紫、大红宝珠、天鹅骄子、皇嘉门、不可能的梦、雨中曲、西瓜汁酒、金岛、金色爱丽丝、欢天喜地等400多个牡丹品种开放，主要分布在南园牡丹展览馆、精品园、凤丹林、北园、九色台。园内月季、棣棠、紫藤、丁香等姹紫嫣红。

　　国际牡丹园：园内长寿乐、花竞、姚黄、豆绿、首案红、芳纪、岛锦、太阳、盛宴、中国龙、海黄、黄冠、新七福神、新国色、莲鹤、镰田锦等260多个牡丹品种开放，主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园。

　　洛阳郁金香牡丹园：园内紫蓝魁、凤丹白、种生红、银红巧对、赵粉、青龙卧墨池、洛阳红、岛锦、太阳、胡红、首案红、绿幕隐玉、海黄、日暮、莲鹤等品种牡丹开放，主要分布在牡丹东区。

　　天囿牡丹园：园内夜光白、珊瑚台、冠世墨玉、朱砂垒等品种牡丹开放，主要分布在廊架周边和竹子路南侧。

　　天香牡丹园：园内日月锦、新国色、金阁、八千代椿、金至等品种牡丹开放，主要分布在园内中区、西区、南区。园内风箱果、猥实等竞相绽放。

　　2022年牡丹花情预报小组

　　2022年4月23日
[ 责任编辑：潘亮 ]
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