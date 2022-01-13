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洛阳籍唱作人田华直播开唱【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 21:20

　　“洛阳的美，牡丹的香，华夏的文明在此绽放……”22晚，在洛阳市洛龙区香溢南山牡丹园，洛阳籍唱作人田华受邀参加洛龙读书会·音乐会客厅直播活动，为直播间以及现场观众演唱《洛阳牡丹》等代表曲目，并分享自身创作经历。

　　为进一步健全现代公共文化服务体系，丰富广大市民周末文化生活，洛龙区文化广电和旅游局联合洛龙区有关部门组织“闪光的青春动人的音乐”洛龙读书会·音乐会客厅直播活动。活动时间自4月15日至5月6日，每周五18:30准时上线开播，每期直播时长1小时左右，邀请洛阳本土歌手、乐队进行表演并与直播间观众进行互动交流。

　　22日晚，本次活动开播第2期，洛阳籍唱作人田华参加活动。田华现场演唱了《洛阳牡丹》《美丽洛阳城》《姥姥》等原创曲目，并与大家分享自己在洛阳的生活经历和音乐创作历程。“洛阳这片文化厚土给了我无限的创作灵感，我热爱这座城市、这片土地。”田华说。

　　洛阳市洛龙区文广旅局有关负责人表示，通过此次活动，可以发掘城区优质文化，找寻可以为洛阳“代言”的精良文旅资源、优秀文化工作者，同时鼓励青年人积极创作更多的优质作品，讲好多样化的洛阳故事。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 谢芳 姚嘉慧 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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