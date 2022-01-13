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世界读书日，聆听《西游记》里的中国智慧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 17:29

　　“让我们与经典同行，与圣者对话，携手经典，博览群书！”今天是世界读书日，上午9点，洛阳市图书馆第一报告厅里，举行了“全民阅读推广者大会暨《西游记》主题阅读分享会”。各县区设有13个分会场，洛阳市企业家读书促进会的近千名企业家和四大名著阅读爱好者纷纷在线观看。

　　此次分享会由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市社科联指导，洛阳市图书馆、洛阳市企业家读书促进会主办。旨在弘扬中华优秀文化，在文学经典中学习中国智慧，营造良好的读书氛围。

　　洛阳市企业家读书促进会与洛阳市图书馆达成战略合作，并在现场举行“企业家阅读交流基地”揭牌仪式。同时，洛阳市企业家读书促进会对全民阅读推广表现突出的优秀书友进行表彰，授予其“全民阅读推广大使”荣誉称号。

　　“灵根育孕源流出，心性持修大道生……”厦门仙岳书院山长、厦门大学资深国学客座讲师的方宇从仓颉造字讲到西游真意，分析了孙悟空从问世到大闹天宫，从拜师到取得真经这坎坷而热血的一生，又剖析了《西游记》中每一位主角的性格色彩，最后他和参会人员一起探讨了早期《西游记》的作者姓甚名谁的问题。

　　“这本书为我们讲解了靶向思维、求渔思维迭代思维三大学习原则。”大会最后，洛阳市企业家读书促进会会长周童会向众人推荐了《华为学习之法》这本书，该书的作者邓斌老师将于5月来到洛阳，为大家分享学习之法。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 张炜 杨哲 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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