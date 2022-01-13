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洛阳市启动“4·23”世界读书日系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 17:27
学生代表进行爱国主义教育主题朗诵

　　喜迎二十大，书香润万家。4月23日，洛阳市启动“4·23”世界读书日系列活动。

　　当日上午，由洛阳市委宣传部主办，洛阳市委网信办、洛阳日报社、洛阳市教育局、洛阳市文广旅局、洛阳市文联、洛阳市创建办协办，洛阳广播电视台、洛龙区委宣传部、洛阳市新华书店承办的2022年度“4·23”世界读书日暨洛阳市“书香洛阳”全民阅读活动、洛阳市第二十九届青少年爱国主义读书教育活动、洛阳市“扫黄打非”护苗联盟集中宣传活动、洛阳市“世界知识产权日”版权宣传周线上启动仪式，在洛阳市兴洛湖城市驿站举行。全市师生、家长及社会各界人士通过电视直播和洛阳网、精彩洛阳、文明洛阳、老贾播报、百姓文化云、腾讯、抖音等网络媒体观看了线上启动仪式及相关节目。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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