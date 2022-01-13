喜迎二十大，书香润万家。4月23日，洛阳市启动“4·23”世界读书日系列活动。
喜迎二十大，书香润万家。4月23日，洛阳市启动“4·23”世界读书日系列活动。
喜迎二十大，书香润万家。4月23日，洛阳市启动“4·23”世界读书日系列活动。
当日上午，由洛阳市委宣传部主办，洛阳市委网信办、洛阳日报社、洛阳市教育局、洛阳市文广旅局、洛阳市文联、洛阳市创建办协办，洛阳广播电视台、洛龙区委宣传部、洛阳市新华书店承办的2022年度“4·23”世界读书日暨洛阳市“书香洛阳”全民阅读活动、洛阳市第二十九届青少年爱国主义读书教育活动、洛阳市“扫黄打非”护苗联盟集中宣传活动、洛阳市“世界知识产权日”版权宣传周线上启动仪式，在洛阳市兴洛湖城市驿站举行。全市师生、家长及社会各界人士通过电视直播和洛阳网、精彩洛阳、文明洛阳、老贾播报、百姓文化云、腾讯、抖音等网络媒体观看了线上启动仪式及相关节目。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605