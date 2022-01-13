洛阳市创建办向市民发出“五一”假期倡议书

今天上午，记者从洛阳市创建办获悉，洛阳市创建办向全市市民发出“五一”假期文明行为倡议，内容包括疫情防控、志愿服务等。

今天上午，记者从洛阳市创建办获悉，洛阳市创建办向全市市民发出“五一”假期文明行为倡议，内容包括疫情防控、志愿服务等。具体如下：

一、时刻保持疫情防控意识

当前疫情防控形势依旧严峻，防疫不可松懈。

严格做好个人防护：在日常生活中要时刻保持个人防护意识，随身携带口罩、科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、少聚集、文明用餐，保持安全社交距离，养成健康生活方式。

自觉遵守公共秩序：出入商场、超市、酒店、旅馆等公共场所要佩戴口罩，主动配合做好体温检测、“健康码”及“行程卡”查验等工作。

落实出行防疫政策：坚持“非必要不外出、非必须不离洛”。建议有出行计划的居民尽量选择本市内户外游，尽量减少跨省旅游。确有特殊情况需前往中、高风险地区和境外的人员，必须主动报备并配合落实各项防控措施。

二、开展多彩志愿服务活动

全市各级文明单位、各新时代文明实践中心(所、站)带领全市广大志愿者积极行动起来。倡导宣传文明风尚。从自己做起，从家庭开始，把文明风尚的倡导深入个人、家庭生活。积极投身文明创建。前往商超、景区门口开展文明引导志愿服务活动，协助群众健康通行，引导群众间隔安全距离排队，做到有序购物或游览。努力践行文明行为。广大志愿者带头从我做起，从点滴做起，遵守公民基本道德规范，说文明话、办文明事、走文明路、开文明车、做文明人，自觉做城市文明的实践者、引领者。