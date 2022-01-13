有创意！洛阳一社区推广使用垃圾箱“开盖神器”

“自从装了这个便民把手，扔垃圾时方便多了。”22日，在洛阳市西工区汉屯路街道办事处健康新村社区，居民李涵用手拉下垃圾桶上门的特制把手，将手中的一包垃圾扔进了垃圾桶，“用这个把手开垃圾箱盖不脏手，防疫形势下还能避免大伙儿不必要的接触。”

“自从装了这个便民把手，扔垃圾时方便多了。”22日，在洛阳市西工区汉屯路街道办事处健康新村社区，居民李涵用手拉下垃圾桶上门的特制把手，将手中的一包垃圾扔进了垃圾桶，“用这个把手开垃圾箱盖不脏手，防疫形势下还能避免大伙儿不必要的接触。”

这个便民把手是啥？原来是健康新村社区工作人员自制的“开盖神器”。

该社区党委书记张俊杰介绍，干净整洁的社区环境是文明社区的“及格线”，在社区的日常巡查中他发现，虽然小区内的垃圾桶数量不少，但还是有不少垃圾直接堆积在了垃圾桶外，后经走访询问，他了解到，很多居民不是不想将垃圾直接入桶，而是不愿意与垃圾桶直接接触，为此，他开始琢磨如何才能“两全其美”，“经过了许多次试验，最后我发现用公交车上换下来的旧拉环做拉手是最合适的。”截至目前，健康新村社区的所有垃圾桶均已配备“开盖神器”。

近年来，洛阳市文明社区创建工作不断推进，在提升硬件条件的基础上，更多“绣花功夫”的精细化服务也持续提升着老百姓的幸福感指数。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 胡威 文/图/视频）