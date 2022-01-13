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阅读，是他们最好的养生方法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 10:02

　　4月23日是世界读书日，读书是伴随很多人一生的爱好，阅读不仅能增长知识，提高个人修养，还有益于身心健康。

　　昨日，记者采访了3位热爱读书看报的老人，他们当中年龄最大的已经90岁了，仍保持着每天读书看报的习惯，至今耳不聋、眼不花，思维敏捷。

　　60岁的她说——

　　少时看书更自信 现在看书更健康

刘秋荣正在看书

　　刚到花甲之年的刘秋荣，是地道洛阳人，她说自己爱上看书，是受父亲的影响。

　　“我父亲是搞技术的，他有个老书柜，有一次我翻到一本掉了封皮的旧书，里面全是嫦娥奔月、后羿射日之类的神话故事，我一口气读完，从此便迷上了看书。”刘秋荣说，她印象最深的，是上初中时，学校后面有个放满书的小阁楼，在那儿一周能借一次书，“那时候，我每周最惦记的事，就是去那儿借书、还书，上高中后我迷上了唐诗宋词，看了很多这方面的书”。

　　40岁前，刘秋荣沉迷于唐诗宋词；40岁后，她迷上了医书。《本草纲目》《千金翼方》等，她一遍遍翻看，书皮都被翻烂了。这几年，她更加注重养生，春天喝枸杞茶养肝，秋天喝麦冬茶润燥。“身体健康了，干什么都心情愉快，也不给孩子添负担。”她说。

　　刘秋荣说：“看书这个习惯，肯定会伴随我一生，年少时，看书让我更自信，因为知识能开启智慧；现在，看书让我更敢想，人活一百不是梦！”

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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