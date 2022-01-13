洛阳今天多云转晴天 气温9℃到28℃

今天多云转晴天，偏北风转偏南风2级到3级，气温9℃到28℃。

春季多大风天气，昨天，我们就见识了大风天气的威力，我市部分地区阵风7级到9级，洛阳市气象台发布了大风蓝色预警信号。

气象上称6级或以上的风为大风。长时间的大风会使土壤风蚀、沙化，造成作物和树木倒伏、折断、落果及传播植物病虫害等；严重的会破坏各种设施，输送污染物等，大大影响人民的正常生产、生活。

遇到大风天气，请按照以下方法进行防御。

●尽量减少外出，必须外出时少骑自行车，不要在广告牌、临时搭建物下面逗留、避风。

●如果正在开车，应将车驶入地下停车场或隐蔽处。

●如果住在帐篷里，应立刻收起帐篷到坚固结实的房屋中避风。

●如果在水面作业或游泳，应立刻上岸避风。

●在公共场所，应向指定地点疏散。

●农业生产设施应及时加固，成熟的作物尽快抢收。

好在今明两天风力减弱。市气象台根据最新的气象资料分析，受低槽东移和东路冷空气影响，预计：今天多云转晴天，偏北风转偏南风2级到3级，气温9℃到28℃。

省气象服务中心预计，24日白天，我省西部、南部阴天转阵雨、雷阵雨，其他地区多云转阴天。24日夜里到25日白天，全省阴天，黄河以南有小到中阵雨、雷阵雨，其中我省南部、东部部分地区有大到暴雨，局部有大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；其他地区局部有阵雨，一定要注意防范。

中国天气网提醒，25日至27日还有冷空气影响，我国北方气温多起伏波动，大家要注意根据天气变化及时增减衣服，谨防感冒。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）