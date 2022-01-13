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房屋外墙渗水引纠纷 维修责任应由谁承担
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 09:55

　　俗话说，远亲不如近邻，但在日常生活中，邻里纠纷、物业纠纷时有发生。昨日，记者从西工区司法局了解到一起案例：西工区某小区一业主，因房屋外墙渗水到家中，与物业产生纠纷。最终，经过调解员调解，厘清维修责任，使双方达成和解。

　　事情要从2017年说起。当年5月，王某通过二手房交易，购得西工区某小区的一处房产。今年年初，王某发现室内东侧墙面渗水潮湿，雨水天气时尤为严重。

　　王某通过不断观察，发现是外墙顶部一处曾被修补过的位置向室内渗水。他认为室外自家房屋顶部外墙渗水并且有修复痕迹，应该是房屋质量问题，遂找到小区物业协商解决维修问题。

　　物业认为，该小区房屋已过质保期，室外墙面排水管道完好，王某家外墙渗水属个人问题，应由他自行维修。

　　王某就此事多次与物业协商无果，便于今年2月8日到社区人民调解委员会(简称调委会)求助，希望调委会帮助解决此事。

　　接到调解申请后，调解员通过实地调查，掌握纠纷事实后，认为该纠纷是由房屋质量谁售后、谁维修引发的，突破点在于明确房屋质量售后权责问题。

　　调解员通过了解住房售后、质保、物业权责等有关规定，与王某共同联系该小区物业经理，告知对方：根据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，5年。因该小区于2006年建造，卧室墙体渗水，属于外墙渗漏，已超出法律规定的保修期限，不能找开发商，所以由物业处理此事。物业有义务检查、管理外墙防水，正常外墙属于楼房的公共部分，可以申请维修基金进行维修。

　　通过调解，物业经理认识到，他们对于王某家渗水的问题确实负有维修责任，当场表示负责维修，并于王某达成和解。

　　日常生活中，对于房屋漏水，市民该如何维权？对于漏水造成的损失，该如何索赔？

　　河南大进律师事务所律师任希红认为，房屋漏水时，首先应当保护现场，寻找漏水点，通过拍照、录像、录音等收集证据，看是由于楼上邻居原因还是房屋本身质量原因造成的。如果是楼上邻居原因，可和小区物业或社区人员，一同去找楼上的邻居，进行协商。如房子还在保修期内，可以找开发商进行。若协商不成，在证据已经固定的情况下可以向法院起诉。对于损失的认定，建议在立案时向法院申请委托有评估资质的企业，如价格认证中心等，到现场进行评估。

　　任希红介绍，民法典明确了处理相邻关系的原则：不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。

　　另外，根据民法典有关规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 于洋洋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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