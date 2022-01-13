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患者突发急症被困家中 孟津90后护士翻窗入室救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 09:54
王淑倩被同事和现场群众托着翻进患者家中(图片由医院提供)

　　“当时就想着救人，没注意窗户上还有玻璃碴儿，差点儿被划伤，不过这与救人相比不值一提。”这两天，孟津区90后护士王淑倩翻窗救人的举动引来不少网友点赞，对此，她笑着说，“这是我们医护人员该做的。”

　　21日一早，孟津区人民医院急诊科接到求救，说辖区有患者头晕动不了了，因为亲属都不在，独自被困在家中无法就医。随后，该院急诊科医护人员紧急随救护车赶到患者所在的小区，但开锁师傅一时间打不开患者家的门锁。

　　患者家住1楼，但因楼下还有半层储藏室，所以患者家的阳台窗户比较高，离地2米多。大家无法看到屋内情况，只能先在门口和窗外不断地呼喊患者，可屋内没有任何回应。

　　由于担心出意外，大家决定翻窗入室。医生和现场群众找来板凳，踩着凳子将患者家的半扇内窗玻璃打碎，但因为窗户窄，现场的男士都挤不过去。

　　“我比较瘦，我来吧！”该院急诊科护士王淑倩自告奋勇。31岁的王淑倩入职急诊科已8年，瘦瘦高高的她，每次出急诊都冲在前面。

　　王淑倩被大家托着爬上窗户后，迅速翻入患者家中检查患者情况，并由内打开房门。万幸的是，经检查患者仍有意识，随后被众人紧急送医，目前患者病情平稳。

　　“再遇到这种情况，我还会冲上去，毕竟救人最要紧。”面对大家的点赞，王淑倩笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 杨凤轩 通讯员 姚伟旗）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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