路面遗留凸起螺丝“咬人” 相关部门及时处置除隐患

近日，市民沈女士拨打晚报新闻热线66778866反映，牡丹桥北头西侧人行道的地面上，有约20个凸起的螺丝，给过往路人带来安全隐患。

近日，市民沈女士拨打晚报新闻热线66778866反映，牡丹桥北头西侧人行道的地面上，有约20个凸起的螺丝，给过往路人带来安全隐患。

沈女士说，前几天，她和同事从牡丹桥北头西侧人行道上走过时，同事踩到了地面上凸起的螺丝，险些摔倒扭伤脚。

“我们发现这些螺丝像是之前设在这里的施工挡板被拆除后留下的。”沈女士说，这些凸起的螺丝高低不一，且不易被行人发现，现在天热了，人们穿的鞋也薄，不小心踩上去、踢上去脚可能受伤。

随后，记者在牡丹桥北头西侧的人行道上找到了这些凸起的螺丝，约有20个，分布在人行道约20米的范围内，多是4个一组呈正方形排列，像固定施工挡板或广告牌用的。这些螺丝凸出地面高的有两三厘米，因颜色跟地面相近，路人确实不易发现。记者将该情况反映给市城市管理局市政设施管理处，相关工作人员说会安排工作人员实地查看处理。

20日，记者再次来到现场看到，凸起的螺丝已被处理干净。

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