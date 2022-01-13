原正商城专线“升级”成208路公交 明日正式开通运营

日前，本网持续关注了涧西区正商城小区附近居民乘公交出行不畅，盼通正常公交线路一事。昨日，记者获悉，在相关部门的努力下，原正商城专线将“升级”为208路公交，于明日正式开通运营。

日前，本网持续关注了涧西区正商城小区附近居民乘公交出行不畅，盼通正常公交线路一事。昨日，记者获悉，在相关部门的努力下，原正商城专线将“升级”为208路公交，于明日正式开通运营。

2020年11月，正商城专线开通运营，从谷水西行至武汉路蓬莱路口，单程6公里左右，途经正商城小区附近，意在给周边居民提供摆渡至附近公交站点的服务，但受发车时间、频率等因素影响，乘客寥寥无几，空载率高。

相关报道引起市交通运输局、市公交集团重视，相关部门负责人跟居民代表一道，通过座谈、问卷调查、实地走访等方式，研究相关线路优化及运营问题。最终，居民的“烦心事”变成了“暖心事”。

市交通运输局公交管理科相关负责人说，3月以来，在多方共同参与、多次沟通下，经几易其稿，最终拿出了让群众满意的公交优化方案。同时，相关部门以此为契机，进一步优化线路，填补了科文路、天山路附近区域公交线网空白。

昨日，记者从市交通运输局公交管理科了解到，原正商城专线“升级”为208路公交后，将于明日正式开通运营。该线路从谷水西发车，走建设路、秦岭路、天山路、科文路、南华路、武汉路、西苑路到达牡丹广场。

208路公交首、末班发车时间：谷水西6：20、20：00，牡丹广场6：50、20：30。

票价：实行无人售票，票价每人次1元，支持移动支付和使用各类IC卡。

相关站点设置(以从谷水西至牡丹广场方向为例)：谷水西、秦岭路中州西路口、秦岭路广文南路口、秦岭路广文南路口南、秦岭路南华路口北、科文路、天山路科文路口东、南华路秦岭南路口、南华路龙裕路口、南华路武汉南路口西、武汉南路西苑路口南、西苑路武汉路口、西苑路郑州路口、西苑路长安路口、西苑路周山大道口、西苑路天津路口、牡丹广场。

“这条线路真是走到大家心坎上了！”昨日，正商城小区物业公司张贴喜报，居民代表纷纷对市交通运输局、市公交集团等部门连日来的付出表示感谢。

今年66岁的居民代表高女士说，208路公交不管发车时间、还是站点设置，基本满足了周边居民的出行需求，让大家出行有了更多选择。目前，居民们互传喜讯，还有人自发移走路边非机动车辆，保障公交通行环境。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）

>>相关阅读

公交专线开通1年多 小区居民为啥不愿坐？

正商城公交专线一事引发关注 相关部门：争取半个月内提交线路优化初步方案