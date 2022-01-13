他用自制的天文望远镜 帮孩子们圆了“星空梦”

近日，“栾川小伙儿做天文望远镜让山里孩子看月球”的话题登上各大平台热搜榜，人民网等中央、省级媒体纷纷转发关注，引起网友热议。

王耀斌在调试天文望远镜(图片由受访者提供)

近日，“栾川小伙儿做天文望远镜让山里孩子看月球”的话题登上各大平台热搜榜，人民网等中央、省级媒体纷纷转发关注，引起网友热议。

“桌椅、水杯、玩具，还有天文望远镜，你能想到的，我都可以用木头做。”近日，在栾川县庙子镇卡房村新时代文明实践站里，36岁的王耀斌信心满满地说。

王耀斌原是一名土建工程师，2015年辞掉工作，回到家乡栾川当起了木匠。出身木匠世家的他，凭借着刻苦钻研，木作技艺日益精湛，成为市级非物质文化遗产“豫西小木作”的传承人之一。

回到村里这些年，王耀斌一边提升技艺，一边琢磨着如何将“豫西小木作”传承弘扬下去。卡房村新时代文明实践站建成后，他发现了契机，开始在这里免费教授村民木作技艺。

村里的年轻人黑文博、李新铎等都是王耀斌的“得意弟子”。每逢闲时，他们便找王耀斌请教手艺。在王耀斌的工作室“一山木舍”中，锤子、锯子、刨子等工具挂了整整两面墙。每当有村民来学习，他都现场教学。村民遇到合适的木材也会让王耀斌帮忙设计、加工，因材施“艺”。

“这是用木头做的道布森式天文望远镜。”王耀斌说，2020年，他偶然在一段视频里看到，国外有人将天文望远镜放置在路边供人使用，于是突发奇想，打算用木头做一架天文望远镜，顺便检验一下自己的手艺。他自学制作方法，历时两个月，最终做好了这架中西结合的天文望远镜。

天文望远镜做好后，王耀斌和徒弟挑了一个晴朗的夜晚，将它搬到了卡房村小学，让孩子们看月亮。

“原来月亮上没有小兔子呀！”“月亮上怎么都是坑？”……听着孩子们的欢笑声，王耀斌很是欣慰、满足。他说，当时做天文望远镜，只是想圆了孩子们的“星空梦”，没想到会引起这么多人的关注。他也希望这件事能让孩子们亲近非遗、喜欢非遗。

在王耀斌的带动下，他的妻子肖冷妹也参加了志愿服务活动。肖冷妹目前正在学习另一项非遗技艺“大漆工艺”，她表示，学成后，夫妻两人打算依托卡房村新时代文明实践站办个非遗培训班，教大家制作木器、漆器，让非遗丰富群众的生活，同时帮他们增加收入。

庙子镇新时代文明实践所相关负责人表示，随着新时代文明实践工作扎实推进，该镇组建了24支村志愿服务队。希望在王耀斌、肖冷妹夫妻的带动下，有越来越多的年轻人喜欢非遗、传承非遗，让非遗在新时代绽放更加迷人的光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 窦晓华 张怡瑞）