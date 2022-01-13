洛阳3家省级产业研究院建设方案通过专家论证

昨日下午，随着河南省高端轴承产业研究院建设方案论证会圆满落幕，我市3家省级产业研究院建设方案通过专家论证，为产业研究院高标准建设打下了坚实的基础。

昨日下午，随着河南省高端轴承产业研究院建设方案论证会圆满落幕，我市3家省级产业研究院建设方案通过专家论证，为产业研究院高标准建设打下了坚实的基础。

产业研究院作为集研发、中试、工程化、产业化于一体的创新联合体，是链接产学研用的“关键环”和“接力棒”，能有效打通科技成果产业转化“最后一公里”。前不久，全省第二批15家省级产业研究院揭牌，我市此次通过专家论证的3家产业研究院——省高温新材料产业研究院、省动物疫苗与药品产业研究院、省高端轴承产业研究院名列其中。

据介绍，这3家产业研究院分别由中钢洛耐科技股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司牵头组建。下一步，我市将全力以赴整合资源、统筹调度，创造最佳条件、打造最优环境，确保产业研究院高标准建设、高效能运行。

省工信厅副厅长郝敬红参加论证会。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 杨蒙蒙 余柯）