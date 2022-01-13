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洛阳启动“豫酒振兴 杜康先行”县区行活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 08:47

　　昨日，我市启动“豫酒振兴，杜康先行”县区行活动，首站在孟津区举行。

　　此次活动由市转型发展攻坚领导小组推进杜康转型发展工作专班办公室组织，旨在贯彻落实省委省政府关于豫酒振兴行动的重大部署，加快推进杜康转型发展，大力宣传杜康品牌，营造“洛阳人喝洛阳酒，洛阳人喝杜康酒”的市场文化氛围。活动现场对杜康产品进行推介，组织孟津区石化商会等行业协会和重点企业与杜康控股签订战略合作、购销协议。

　　今年以来，我市多次召开专题会议，研究部署加快推进杜康转型发展工作，把推动杜康产业转型升级当作全市的一项大事来抓。根据工作安排，我市后续将进一步做强白酒产业，通过县区行活动持续推介杜康品牌，推动杜康到2025年营收超过40亿元，把杜康酒这张洛阳名片打造得更好。

　　市领导梁庆、杨劭春参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷 张克治 李航）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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