科学规划推进集镇建设 加强防范确保安全度汛

21日，市委常委、常务副市长孙延文带领相关部门负责人，到洛宁县、宜阳县调研集镇建设和防汛工作。

21日，市委常委、常务副市长孙延文带领相关部门负责人，到洛宁县、宜阳县调研集镇建设和防汛工作。

孙延文一行先后到洛宁县长水镇、罗岭乡、故县镇，宜阳县韩城镇、董王庄乡、白杨镇等地，实地调研当地产业发展、社区建设、公共服务配套等情况。他强调，要坚持科学规划引领，因地制宜做好产业谋划，把产业发展作为集镇建设的重要支撑，以产促城、以城兴产，有效提升集镇综合承载能力。要坚持“项目为王”，持续完善社区、游园、教育、卫生、养老等基础设施，提升集镇功能配套，进一步提高居民生活质量，促进城乡融合发展。要建强工作机制，强化支持措施，做好土地、财税、融资、人才等各项要素保障，创新集镇治理体系，全面助力乡村振兴。

在洛宁县故县水库、宜阳县寺河水库和洛河宜阳县城段，孙延文实地察看了应急物资储备情况，听取了防汛应急预案、应急物资储备、防汛应急演练等相关工作开展情况。他指出，要进一步提高应急保障水平，不断完善应急预案，加强安全宣传，在备足防汛物资的同时加强隐患排查，常态化落实巡查机制，压紧压实责任，确保安全平稳度汛。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）