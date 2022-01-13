洛阳市煤矿“电子封条”建设工作已全部完成

记者22日从洛阳市应急管理局获悉，洛阳市煤矿的“电子封条”建设工作已全部完成。

记者22日从洛阳市应急管理局获悉，洛阳市煤矿的“电子封条”建设工作已全部完成。 记者22日从洛阳市应急管理局获悉，洛阳市煤矿的“电子封条”建设工作已全部完成。 “电子封条”是什么？洛阳市应急管理局相关负责人介绍，它是一个监管平台。具体来说，“电子封条”就是通过在煤矿的矿区主井、副井、调度室等关键场所安装摄像机等设备，利用数字技术，实时监测分析矿井出井入井人员数量变化、煤矿生产作业状态等情况，及时发现煤矿异常动态，自动生成、推送报警信息，实现全天候远程监测。 去年10月，洛阳市正式启动煤矿“电子封条”建设工作，逐渐摸底排查、分批建设，坚持“安装一处、联网一处”原则，确保“电子封条”建设工作顺利开展。截至目前，我市11家煤矿的“电子封条”建设已全部完成，并联入国家“电子封条”平台进行试运行。 以洛阳义安矿业有限公司正村煤矿为例，“电子封条”应用后，工作人员在监控室即可通过远程视频监测煤矿各个关键场所出现的异常状态，及时接收报警信息，达到安全生产的目的。 目前，国家“电子封条”正在试运行。未来，“电子封条”将进一步用于加强煤矿安全监管，打击煤矿非法违法生产，加快推进“互联网＋监管”应用，实现煤矿联网“全覆盖”，而且将逐步运用到其他领域，确保生产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 顾小乐 李光 文/图）