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明日9时，跟着《西游记》分享会学中国智慧吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 22:02

　　4月23日是第27个世界读书日，记者从洛阳市图书馆获悉，明天上午9点，将在该馆第一报告厅举办“全民阅读推广者大会暨《西游记》主题阅读分享会”。

　　此次分享会由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市社科联指导，洛阳市图书馆、洛阳市企业家读书促进会主办，以“读四大名著，学中国智慧”为主题，邀请厦门仙岳书院山长、厦门大学资深国学客座讲师的方宇，现场分享《西游记》里的中国智慧。

　　据了解，方宇老师在国学上有较深的造诣，对国学经典《论语》《道德经》《孙子兵法》及中国四大名著均有深入研究和独到见解。

　　洛阳市企业家读书促进会相关负责人介绍，四大名著在中国可谓家喻户晓，但通读原著的人恐怕不多，能把每部原著精髓思想都讲出来的人更是少有。对国人来说，四大名著是培养阅读兴趣的最佳读本。

　　明天，这场阅读分享会将从企业家的角度，带大家重温传统名著《西游记》，让听众从中汲取经营的灵感和人生的智慧。届时，各县区还将设有13个分会场，洛阳市企业家读书促进会的企业家们和四大名著阅读爱好者将在线观看。

　　如果您也对《西游记》里的中国智慧感兴趣，可提前关注“洛阳市图书馆”微信公众号或视频号，明天9点即可在线观看。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 张炜 杨哲 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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