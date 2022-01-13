洛阳公布平台城市建设2022年细化措施 这些交通项目有最新进展

近日，洛阳市政府明确平台城市建设2022年细化措施。经了解，该措施涉及交通方面的高速公路和普通干线公路项目均有最新进展。

近日，洛阳市政府明确平台城市建设2022年细化措施。经了解，该措施涉及交通方面的高速公路和普通干线公路项目均有最新进展。

相关文件明确指出，加快栾川至卢氏高速、济源至新安高速、郑州至洛阳高速、沁阳至伊川高速等在建高速公路项目建设，6月底前，开展渑淅高速洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速前期工作，并推动尽早落地实施；12月底前，渑池至淅川高速渑池至洛宁段、连霍二广高速联络线(组团高速新安至伊川段)建成通车。

22日，记者从洛阳市交通运输局获悉，目前，栾川至卢氏高速等6条在建项目进展顺利，截至4月中旬累计完成投资24.97亿元；渑淅高速洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速等谋划项目前期工作已启动，正在研究编制项目路线方案，力争早日落地实施。

在建项目

●栾川至卢氏高速公路

项目概况：起于栾川县庙子镇附近，向西经县城北、石庙镇、陶湾镇、叫河乡进入三门峡市卢氏县，止于该县横涧镇附近，接三淅高速公路，全长约75.33公里。其中洛阳境约50.7公里。项目建成后将连通三淅、洛栾、二广、尧栾西高速公路，使原有走向不同、各自孤立的干线公路搭接成网；同时将加强洛阳、三门峡两市经济、社会发展之间的联系，成为带动豫西南地区经济发展的纽带。

进展情况：正在进行路面水稳施工、隧道及桥梁上部结构施工，计划2023年建成通车。

●连霍二广高速联络线(新安至伊川高速)

项目概况：起于新安县铁门镇附近，接连霍高速经宜阳县城西、伊川县城西，止于伊川汝阳交界处，顺接二广高速公路，全长约81.34公里。将助力洛阳西南部形成第二绕城高速，优化宁洛高速、连霍高速洛阳境的交通转换，提升路网效率，缓解洛阳市高速过境交通压力；加强义马、新安、宜阳、伊川等县(市)联系，加强洛阳市中心城区与偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利六组团的产业承接、交通连接、生态对接。

进展情况：目前正在进行路面施工、路基附属工程施工、桥面铺装及部分房建工程施工，计划年底前建成通车。

●济源至新安高速公路

项目概况：起于济源市邵原镇南，与菏宝高速公路交叉，向南跨越黄河进入洛阳市新安县，终点顺接在建的新伊高速铁门枢纽互通，与连霍高速公路相交，全长约48公里，其中我市境内长约32.9公里。建成后有利于推动黄河流域生态保护和高质量发展。

进展情况：第一批临建工程已全部建设完成，施工便道和重要节点工程正在建设中。

●渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段

项目概况：起于三门峡渑池县张沟村西南，接连霍高速向南进入洛宁县境内，于杨家沟东设置河底服务区，在温庄北设置温庄枢纽式互通，达到项目终点，全长40.11公里，其中洛阳段长23.72公里。项目建成后将优化连霍、郑卢、洛栾等高速间交通转换；促进洛阳、三门峡等沿线区域经济社会发展；带动神灵寨、花果山、天池山、老君山、西泰山、白云山等豫西山区旅游产业快速发展等具有重要意义；促进晋豫两省物资和文化交流的具有重要的意义。

进展情况：正在进行路面及路基附属工程施工、桥梁上部工程施工，计划年底前建成通车。

●郑州至洛阳高速公路

项目概况：起于郑州西南绕城高速公路，向西经荥阳、巩义、偃师，止于二广高速，全长约99公里，其中洛阳境长约33.3公里。有利于缓解连霍高速通道交通压力，提升郑州与洛阳通行能力及路网整体效益，加强区域经济联系。

进展情况：正在开展勘测定界和附属物清点工作。

●沁阳至伊川高速公路

项目概况：起于沁阳市大召村北，与荷宝高速交叉，向南跨越黄河，经沁阳市、孟州市、偃师区、伊滨区、伊川县，止于伊川县白沙镇与汝阳县交界处，接在建的新安至伊川高速，全长约98公里，其中洛阳境长约56公里。该项目作为洛阳环线公路的重要组成部分，能够进一步优化区域路网结构，提升周边各省市的互联互通；对贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，促进沿线文化交流及经济协作发展具有重要意义。

进展情况：勘测定界和附属物清点工作已基本完成。