88岁老人捐书近万册 填补洛阳市图书馆馆藏图书空白【视频】

今天上午，在洛阳市图书馆地方文献馆，一场特殊的图书捐赠仪式感动了现场所有人。电视屏幕上，播放着洛阳市瀍河区居民杨继纯老人在医院录制的视频，他的儿子杨世功代为接受了洛阳市图书馆颁发的《收藏证书》。

今天上午，在洛阳市图书馆地方文献馆，一场特殊的图书捐赠仪式感动了现场所有人。电视屏幕上，播放着洛阳市瀍河区居民杨继纯老人在医院录制的视频，他的儿子杨世功代为接受了洛阳市图书馆颁发的《收藏证书》。

杨世功说：“我父亲正在住院接受治疗，捐赠的近万册图书是他花费近40年潜心收藏的，希望更多人从书中受益。”

88岁老人一次性捐书近万册，总价值超过40万元

《中国大百科全书》《中国小百科全书》《全唐文新编》《古今图书集成》《永乐大典》《太平御览》……在捐赠仪式现场，摆放着成套崭新的书籍，这些都是88岁杨继纯老人捐赠的一部分精品图书。

在地方文献馆的一排排书架中，三排书架上标注着“杨继纯赠书”几个大字。记者注意到，这些国学经典藏书涵盖了哲学、文学、历史、艺术等各个方面。不仅有《周易》《论语》《礼记》，还有《左传》《史记》《三国志》《后汉书》，以及《西厢记》《红楼梦》《窦娥冤》等。

据该馆工作人员介绍，杨继纯老人一次性捐赠8269册图书，全部是正版书籍，总价值为43.7万余元，“我们仅登记造册，就用了一个多月时间”。

与杨世功一同前往捐赠仪式现场的，还有杨继纯老人的女儿杨耐婉。她告诉记者：“父亲几十年省吃俭用，就爱藏书，我们兄妹受父亲影响，从小也都喜欢看书。”

捐赠仪式结束后，洛阳市图书馆工作人员来到洛阳启明医院(原第十人民医院)，看望了杨继纯老人，并现场为他颁发爱心捐赠牌匾。“爱心捐赠 惠泽千秋”8个大字，在金色牌匾的衬托下熠熠生辉。