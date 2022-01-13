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洛阳市民之家组织开展防汛应急演练【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 20:40

　　“雨水倒灌进入车库，车辆人员有被困风险，请应急小组立即研判处置。”22日下午，一场防汛应急演练在洛阳市民之家紧张进行。

　　演练模拟市区出现持续强降雨天气，由于短时间降雨量过大，管网排水不畅造成雨水倒灌，致使地下车库等区域进水。值班人员发现险情后，迅速报告防汛总指挥，防汛抢险应急预案立即启动。

　　进入应急响应状态后，工作人员迅速在涉险区域周边放置指示牌，引导通行车辆从其他出入口分流绕行，有序组织人员疏散。同时，在车库入口堆放沙袋、挡水板，避免地面积水向车库倒灌。为有效进行排水作业，工作人员在启动原有排水系统后，紧急安排电力抢险组架设临时电源、增设排水泵。

　　演练还模拟了出现人员受伤后的应急处置。医疗救护组得知消息后，迅速携带担架、急救药箱等物资营救受伤人员，并拨打120，将其送到就近医院进行治疗。

　　洛阳市民之家相关负责人希望通过此次演练，进一步提升工作人员的防汛意识和险情处置能力，以练促防，查找不足，确保安全度汛。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 徐铮辉 高怡 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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