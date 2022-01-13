洛阳市政协机关启动“守护蓝天精灵，共享美好家园”主题宣传活动

22日是世界地球日。当天，洛阳市政协机关组织成立黄河湿地护鸟志愿服务队，启动为期1个月的“守护蓝天精灵，共享美好家园”主题宣传活动。
22日是世界地球日。当天，洛阳市政协机关组织成立黄河湿地护鸟志愿服务队，启动为期1个月的“守护蓝天精灵，共享美好家园”主题宣传活动。
22日是世界地球日。当天，洛阳市政协机关组织成立黄河湿地护鸟志愿服务队，启动为期1个月的“守护蓝天精灵，共享美好家园”主题宣传活动。
当天一早，志愿者们来到孟津区黄河湿地，设置宣传牌，向周边群众发放宣传材料，普及鸟类保护知识，引导群众自觉爱鸟护鸟。在未来一个月时间，志愿者们将进校园、进社区，向公众普及鸟类相关知识和野生动植物保护、湿地保护、森林防火等法律法规，同时邀请相关政协委员或职能部门组织举办专题讲座。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 文/图）
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