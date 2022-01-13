22日，市委书记江凌与中钢洛耐科技股份有限公司管理团队举行工作会谈，推动企业以上市为契机，用好资本市场，尽快做大做强做优。中钢洛耐党委书记、董事长李国富出席。

用好资本市场推动中钢洛耐做大做强

江凌与中钢洛耐管理团队举行工作会谈

22日，市委书记江凌与中钢洛耐科技股份有限公司管理团队举行工作会谈，推动企业以上市为契机，用好资本市场，尽快做大做强做优。中钢洛耐党委书记、董事长李国富出席。

洛耐是新中国成立后国家重点在洛布局的耐火材料研发生产基地，为国家和地方经济社会建设作出了重要贡献。为加快建设具有国际竞争力的世界一流耐火材料企业，2019年12月，中钢耐火和中钢洛耐院完成重组，实现强强联合。2020年8月，企业通过混合所有制改革，引入战略投资者，实施员工持股，成立中钢洛耐科技股份有限公司，迅速实现转型脱困。日前，证监会批复同意中钢洛耐首次公开发行股票注册，又迈出了企业发展的关键一步。会谈中，中钢洛耐管理团队介绍了企业改革发展历程、上市工作进展以及未来发展谋划布局等情况。与会市领导和相关部门负责同志就支持企业加快发展作了发言。

江凌对中钢洛耐改革发展成效给予肯定。他说，中钢洛耐是有历史积淀、有产业基础、有光明前景的企业。近年来，在各方面的大力支持下，企业先后实施整合重组、退城入园、混改上市等一系列重大举措，以体制机制创新激活发展动能，顺利实现转型脱困，经营效益持续向好。推动中钢洛耐高质量发展，是洛阳和企业的共同责任。下一步，企业要抢抓发展机遇，扎实做好上市相关工作，充分发挥资本市场平台作用，通过定向增发、并购重组等方式，加快募投项目建设，整合行业优势资源，迅速做大产业规模；要强化创新驱动，加快高温新材料产业研究院和先进高温材料中试基地建设，既注重发挥技术优势，巩固好耐材市场龙头地位，又瞄准产业发展风口，积极向关联度高、成长性好的新兴材料板块延伸拓展，重塑产业发展新格局。洛阳市委市政府将一如既往创造良好环境，做好服务保障，与企业携手并肩、共同努力，推动中钢洛耐加快打造世界一流耐火材料企业。

副市长侯占国等参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)