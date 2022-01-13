洛阳又“出圈”！外交部发言人赵立坚再度向全球网友推介洛阳

洛阳又“出圈”了！22日7时34分，中国外交部新闻司副司长、第31任发言人赵立坚在推特平台上发布了一段约14秒的洛阳牡丹视频，并配文“纵享河南洛阳牡丹花开，这一片繁花似锦的景象”，向全世界宣传推介洛阳。

洛阳又“出圈”了！22日7时34分，中国外交部新闻司副司长、第31任发言人赵立坚在推特平台上发布了一段约14秒的洛阳牡丹视频，并配文“纵享河南洛阳牡丹花开，这一片繁花似锦的景象”，向全世界宣传推介洛阳。

这段视频中，一朵朵娇艳的牡丹竞相绽放，争奇斗艳，美不胜收。“绝代只西子，众芳唯牡丹！”“最美人间四月天，牡丹仙子展笑颜。”“天下更无花胜此，人间偏得贵相宜。”……在赵立坚的这条推文下，国内外网友纷纷留言，为美丽的洛阳牡丹点赞。

记者了解到，赵立坚转发的这段视频作者是洛阳一家传媒公司的工作人员胡芯轶。23岁的胡芯轶去年刚刚参加工作，她说，这段视频摄于今年4月中旬，当时正值牡丹盛花期，作为一名洛阳人，她拍摄这段视频一方面是工作需要，另一方面是想用镜头记录下洛阳牡丹的雍容姿态和绝色之美，让网友在屏幕中沉醉牡丹花海。

这是近一个多月的时间里，赵立坚第二次点赞洛阳牡丹。3月19日，赵立坚曾在个人新浪微博账号@赵立坚个人微博上分享了一段洛阳牡丹视频，并配文“春到洛阳，牡丹盛开”，来自世界各地的网友纷纷跟评称赞洛阳牡丹。

国色天香惹人醉，“云赏牡丹”花满屏。连日来，洛阳推出“云赏牡丹”等直播活动，一朵朵国色天香的牡丹、一个个异彩纷呈的节目，为广大网友带来了一次与众不同的云端“芳香之旅”。

4月6日起，洛阳精心策划开展“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动，充分利用移动端、视频化、交互性传播途径，让广大网友在线欣赏牡丹芬芳，观赏洛阳美景。

4月6日至15日的10天时间里，洛阳牡丹相关话题总阅读量达2.85亿次，其中，由人民日报主持的#洛阳还有种荷包牡丹#等6个洛阳牡丹相关话题先后登上微博全国热搜榜，活动抖音平台话题#洛阳牡丹甲天下#视频播放量达7亿次，4月18日，“洛阳请全抖音云赏牡丹盛放”成为抖音全国热点，最高登上抖音总榜第一位，进一步提升了洛阳的城市形象。

4月13日以来，洛阳日报社联合全国多家媒体，在洛阳、武汉、西安、银川、南昌、绵阳、襄阳、开封、平顶山、信阳等10座城市同时推出“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”活动，为10座城市的1000名抗疫英雄送去了万枝国色牡丹，引发了社会各界和许多网友的关注。

这已经不是洛阳第一次在海外“出圈”了，近两年，我国多位外交部发言人以及《人民日报》、人民网等主流媒体已多次向全世界推介洛阳。

去年以来，洛阳坚持创新引领发展，充分发掘利用厚重的历史文化资源，强化传统文化的现代表达、年轻表达，不断推出文化传承创新的“代表作”，让“厚重洛阳”以灵动轻盈的姿态走进更多人的心里，推动城市品牌影响力、海内外美誉度等持续提升，也不断助力洛阳在世界“出圈”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)