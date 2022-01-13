骄傲！龙门石窟文物入围全国博物馆“十大陈列展览精品”终评

今日，记者从龙门石窟研究院获悉，该院与上海大学博物馆合作展出的“铭心妙相：龙门石窟艺术对话”展览入围第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动终评。
今日，记者从龙门石窟研究院获悉，该院与上海大学博物馆合作展出的“铭心妙相：龙门石窟艺术对话”展览入围第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动终评。
今日，记者从龙门石窟研究院获悉，该院与上海大学博物馆合作展出的“铭心妙相：龙门石窟艺术对话”展览入围第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动终评。
第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动由国家文物局指导，中国博物馆协会、中国文物报社主办，初评工作于2022年3月30日至4月10日进行。经推介活动办公室汇总统计并报国家文物局核准，35项境内展览和4项出入境展览入围终评。
入围终评项目于4月21日至4月27日期间向社会公示。本届推介结果将于“5·18国际博物馆日”向社会公布。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 王青茹 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605