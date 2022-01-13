“汲古铭心——龙门石窟艺术品捐赠仪式”在洛举行【视频】

今日上午，“汲古铭心——龙门石窟艺术品捐赠仪式”在洛阳应天门遗址博物馆举行。 今日上午，“汲古铭心——龙门石窟艺术品捐赠仪式”在洛阳应天门遗址博物馆举行。 捐赠仪式现场 本次捐赠的艺术品由河南省美术家协会水彩画艺术委员会委员宋新喜、河南钧瓷博物馆研究员、俄罗斯中亚研究中心高级研究员李效成、河南硕华实业有限公司董事长许云峰三位艺术家向龙门石窟研究院捐赠。艺术品共计80余件，包括钢笔画、水彩画、油画、瓷器画及当代佛教艺术品造像等不同种类。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图/视频)