洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国内首座智能控温花棚 中国国花园锦绣馆明日开馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 18:09

　　想看精品晚开牡丹吗？23日，中国国花园锦绣馆正式开馆，快走进这座国内首座大型智能控温花棚，来一次沉浸式赏花之旅。

　　锦绣馆是中国国花园今年新建的一座大型牡丹展览馆，占地2000平方米，种植国内外精品晚开牡丹20余个品种1500余株。该馆是国内首座大型智能控温花棚，安装的智能控温系统包括制冷设备、电动遮阴网、电动透光棉、AI智能管家等，可24小时监测、调控馆内湿度、温度和通风情况，确保馆内牡丹花期比大地牡丹延迟15天左右。

　　“目前，锦绣馆内的香玉、岛锦、花竟等品种牡丹刚刚初开，我们把馆内温度控制在5℃到18℃之间，确保牡丹渐次开放，今年五一假期期间，1500多株牡丹将全部进入盛花期。”中国国花园有关负责人介绍，为营造沉浸式赏花体验，锦绣馆内规划多条赏花路径，并建设了木栈道、观景台，点缀红花酢浆草等地被，游客可近距离与牡丹合影。

　　此外，为营造“大花海”景观，园区还在锦绣馆周边种植了近10000平方米的精品芍药，目前已有三分之一盛开，与馆内牡丹交相辉映。

　　记者了解到，锦绣馆将一直开放到5月5日，每天的开馆时间与中国国花园开园时间一致(7:00-19:00)，游客购票进入中国国花园后，参观锦绣馆无须再单独购票。

　　锦绣馆位于中国国花园内的国花台东侧，从东大门或西大门进入园区后，沿北侧一级路设置的指引牌前进，见到一座白色玻璃建筑即到。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 袁美丽 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事业编制！洛阳洛龙区直接招录教师100人
  • 扩散！洛阳疾控发布紧急提醒
  • 即日起，洛阳部分公交线路调整
  • 阵风7级到9级！洛阳市气象台发布大风...
  • 洛阳牡丹香飘万里 异域绽放国色天香
  • 错过资格认证影响养老待遇发放吗？相...
  • 老先生家中突发疾病倒地 保安和邻居闻...
  • 84岁老人走失一天一夜 热心人收留为其...
  • 应报尽报！涉及所有进口非冷链货物
  • 洛阳启动“先心病救助”项目 患儿家属...
    		•
    百姓呼声
    隋唐大运河文化博物馆拟定于5月18日开放
    老城区状元府邸小区自来水里消毒水味道大
    精彩图片
    九大色系新品种牡丹盛...
    西苑公园牡丹盛开 游客...
    藏在洛博里的“牡丹”
    九洲池里牡丹香
    精彩热帖

    梦幻

    南山芍药花正开

    虽败犹荣 后期牡丹

    杜鹃花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605