国内首座智能控温花棚 中国国花园锦绣馆明日开馆

想看精品晚开牡丹吗？23日，中国国花园锦绣馆正式开馆，快走进这座国内首座大型智能控温花棚，来一次沉浸式赏花之旅。

想看精品晚开牡丹吗？23日，中国国花园锦绣馆正式开馆，快走进这座国内首座大型智能控温花棚，来一次沉浸式赏花之旅。

锦绣馆是中国国花园今年新建的一座大型牡丹展览馆，占地2000平方米，种植国内外精品晚开牡丹20余个品种1500余株。该馆是国内首座大型智能控温花棚，安装的智能控温系统包括制冷设备、电动遮阴网、电动透光棉、AI智能管家等，可24小时监测、调控馆内湿度、温度和通风情况，确保馆内牡丹花期比大地牡丹延迟15天左右。

“目前，锦绣馆内的香玉、岛锦、花竟等品种牡丹刚刚初开，我们把馆内温度控制在5℃到18℃之间，确保牡丹渐次开放，今年五一假期期间，1500多株牡丹将全部进入盛花期。”中国国花园有关负责人介绍，为营造沉浸式赏花体验，锦绣馆内规划多条赏花路径，并建设了木栈道、观景台，点缀红花酢浆草等地被，游客可近距离与牡丹合影。

此外，为营造“大花海”景观，园区还在锦绣馆周边种植了近10000平方米的精品芍药，目前已有三分之一盛开，与馆内牡丹交相辉映。

记者了解到，锦绣馆将一直开放到5月5日，每天的开馆时间与中国国花园开园时间一致(7:00-19:00)，游客购票进入中国国花园后，参观锦绣馆无须再单独购票。

锦绣馆位于中国国花园内的国花台东侧，从东大门或西大门进入园区后，沿北侧一级路设置的指引牌前进，见到一座白色玻璃建筑即到。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 袁美丽 文/图)