洛阳市公开征集建团百年相关档案资料

22日，记者从共青团洛阳市委获悉，为迎接建团百年，记录并留存全市共青团的革命事迹、奋斗历史，展现各个时期洛阳广大团员青年的风采、故事，即日起至6月30日，共青团洛阳市委、洛阳市档案馆面向全市公开征集建团百年的相关档案资料。

22日，记者从共青团洛阳市委获悉，为迎接建团百年，记录并留存全市共青团的革命事迹、奋斗历史，展现各个时期洛阳广大团员青年的风采、故事，即日起至6月30日，共青团洛阳市委、洛阳市档案馆面向全市公开征集建团百年的相关档案资料。

征集内容

中国共青团成立100年来，能够反映洛阳团史、青年运动史、青年发展史、少先队史的各种载体、各种类型的重要档案资料和红色故事、先进事迹。

(一)纸质类。反映各个历史时期共青团、少先队的重大历史事件、组织建设、青年运动、重要活动的文字资料。包括重要文件、讲话、文稿、题词、留言、签名、电文、书籍、书信、日记、回忆录、各种资料汇编、纪念册、诗词歌赋及记载某一重大事件的报刊、档案、会议记录等。

(二)实物类。反映各个历史时期共青团、少先队的重大历史事件、组织建设、青年运动、重要活动的物品。包括地图、字画、旗帜、条幅、证章、牌匾、票证、座签桌签、徽标、立功奖状、奖章、传单等；相关革命活动领导者和参与者使用过的各种生活用品、劳动工具等。

(三)声像类。反映各个历史时期共青团、少先队的重大历史事件、组织建设、青年运动、重要活动的照片、录音、录像等。

(四)红色故事、先进事迹。发生在洛阳地区的广大共青团员、少先队员及青少年群众参与革命活动、社会主义建设和改革开放等相关事迹，或者以洛阳籍团员青年在外地参加革命斗争等史实为依据的故事，围绕洛阳革命人物、革命文物、革命事件、革命遗址、革命精神，深入挖掘、征集和整理蕴藏其中的团史线索和红色团、队史故事。

征集方式

(一)捐献。凡自愿捐献的各种载体、各种类型的档案资料归国家所有，由市档案馆永久保存，并颁发捐献证书。

(二)复制。对有关单位和个人保存的文物、文献信息，不愿捐献、寄存的，经协商，可采取复制方式进行征集。

(三)寄存。对确有价值而有关单位和个人不愿捐献的，经协商，市档案馆可无偿寄存，双方签订寄存协议。

征集要求

(一)单位和个人所捐献档案资料的内容应客观、真实。

(二)照片应是直接拍摄形成的原始图像文件，声像应音质清晰、影像完整、播放流畅、主题突出，需附简要文字说明，包括拍摄时间、地点、事由、人物、拍摄者等。

(三)实物应具有原始性、直观性、确定性，不是事后加工或者仿制的，需附简要文字说明，包括形成时间、材质、所有者等。

征集时间

自公告发布之日起，至2022年6月30日止。

联系方式

有关单位和个人可通过信函、电话、电子邮件、面谈等方式，与共青团洛阳市委联系。

联系人：张珂

联系电话：0379—63225062

地址：洛龙区展览路20号市工会院310办公室

报送邮箱：lytsw411@126.com

（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）