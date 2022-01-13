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栾川“童话小镇”本月底对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 18:10

　　记者22日下午获悉，位于栾川县合峪镇砚台村的“童话小镇”项目正在进行后期整修工作，预计本月底对外开放。

　　砚台村位于合峪镇东南，依山傍水、环境优美。去年以来，合峪镇以砚台村为试点，引入运营团队，盘活乡村资源，改善人居环境，着力打造以“童话小镇”为主题乡村旅游项目。

　　知名乡村运营设计师胡太明领衔设计“童话小镇”项目，将美学艺术、童话题材、山水之美、农家风貌有机结合，规划设计集素质拓展、亲子活动、网红打卡、休闲住宿、研学旅行、农事体验等内容于一体的休闲度假目的地。项目规划两条环线和童话主题景观节点13个、景观休闲平台12个、文化节点9个，包含西游记、大头儿子和小头爸爸、白雪公主、猫和老鼠、葫芦娃等经典童话题材。

　　目前，这些规划设计已从蓝图一步步变为现实。记者在现场看到，项目建设广泛运用鹅卵石、茅草、废弃木头等材料铺河、围院、填空，巧妙整合奇石、竹林、小溪、旱柳等自然文化资源，绘制大量墙体漫画，尽显乡土乡韵。同时，该村还种植了10余亩的月季，在环线及村民房前屋后大量栽种凌霄花，“童话” “花海”相映成趣。

　　砚台村运营团队已按照统一标准，研制相关文创产品，规范开展老旧房屋改造、特色民宿建设和特色美食供应。开放后，大家还能在该村参与以根雕、竹编、树叶贴画为主题的手工类亲子研学体验活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 赵治一）(洛阳top顶点规划设计公司供图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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