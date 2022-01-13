4月23日洛阳牡丹花情预报

闲花眼底千千种，此种人间擅最奇。国色天香人咏尽，丹心独抱更谁知。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
闲花眼底千千种，此种人间擅最奇。国色天香人咏尽，丹心独抱更谁知。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
闲花眼底千千种，此种人间擅最奇。国色天香人咏尽，丹心独抱更谁知。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
隋唐城遗址植物园：园内万花盛、绿香球、海黄、黄冠、绿幕隐玉、银粉金麟等200多个品种牡丹成片开放,主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。另外，千姿牡丹园内猥实、紫藤等花朵绽放；木兰琼花园内百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。
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