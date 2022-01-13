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《一样的风景》MV今日首发 颂富美宜阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 17:53

　　“只为找寻那最美的风景 来到这就与幸福相拥……”今日上午，宜阳县文旅宣传推介歌曲《一样的风景》MV首发仪式顺利举行，悠扬歌声与旖旎风光做伴，赋予着人们对宜阳无限的美好想象。

　　《一样的风景》是一首专为宜阳量身创作的文旅宣传推介歌曲，由宜阳籍音乐人田华作词、作曲并演唱，歌曲MV策划、拍摄耗时近2个月。谈及创作初衷，田华表示，希望《一样的风景》MV能够进一步唤起身处异乡宜阳人的家乡情愫，吸引更多人了解宜阳、走进宜阳，领略宜阳大美山水。

　　今年，宜阳县围绕“1345”总体思路、“宜居宜业、富美宜阳”总目标，按照“文旅活县”发展路径，提出“一带两核双翼八园”总体旅游发展格局，大力发展“文化游”“体育游”“养生游”“生态游”“工业游”五大旅游业态，擦亮“洛水昌谷、灵山秀水、七彩花海、西游圣境、汉唐驿城”五张名片，积极打造“宜阳不一样”沉浸式文旅目的地，宜阳旅游业呈蓬勃发展之势。歌曲《一样的风景》MV的发布正当其时、适逢其势，对于扩大宜阳旅游形象宣传广度、深度具有一定的推动作用。

　　游子情牵宜阳，宜阳奋勇争先。宜阳县委常委、宣传部部长、副县长吴颖华表示，希望《一样的风景》MV能够吸引更多宜阳人关注、支持家乡建设，共同奋力谱写新时代“宜居宜业、富美宜阳”更加出彩的绚丽篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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