洛阳一小区成立“龙瑞大叔”文明督导团 成员平均年龄超70岁

日前，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，9名平均年龄70岁以上的老人成立了一支志愿服务组织——“龙瑞大叔”文明督导团。他们身穿印有“龙瑞大叔”字样的制服，臂戴红色袖章，每天坚持在小区里义务巡逻，遇到乱扔垃圾、破坏公物等不文明现象，就会上前劝导。
日前，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，9名平均年龄70岁以上的老人成立了一支志愿服务组织——“龙瑞大叔”文明督导团。他们身穿印有“龙瑞大叔”字样的制服，臂戴红色袖章，每天坚持在小区里义务巡逻，遇到乱扔垃圾、破坏公物等不文明现象，就会上前劝导。
日前，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，9名平均年龄70岁以上的老人成立了一支志愿服务组织——“龙瑞大叔”文明督导团。他们身穿印有“龙瑞大叔”字样的制服，臂戴红色袖章，每天坚持在小区里义务巡逻，遇到乱扔垃圾、破坏公物等不文明现象，就会上前劝导。
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