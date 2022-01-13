洛阳一小区成立“龙瑞大叔”文明督导团 成员平均年龄超70岁

日前，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，9名平均年龄70岁以上的老人成立了一支志愿服务组织——“龙瑞大叔”文明督导团。他们身穿印有“龙瑞大叔”字样的制服，臂戴红色袖章，每天坚持在小区里义务巡逻，遇到乱扔垃圾、破坏公物等不文明现象，就会上前劝导。

日前，在洛阳市洛龙区龙瑞B区，9名平均年龄70岁以上的老人成立了一支志愿服务组织——“龙瑞大叔”文明督导团。他们身穿印有“龙瑞大叔”字样的制服，臂戴红色袖章，每天坚持在小区里义务巡逻，遇到乱扔垃圾、破坏公物等不文明现象，就会上前劝导。