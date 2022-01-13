让阅读丰富生活！洛阳新增两家“童悦书房”

22日上午，汝阳县瑞云小学“童悦书房”迎来第一批小读者。作为洛阳市少年儿童图书馆完善文化设施建设的有益补充，该“童悦书房”将为汝阳县喜爱阅读、热爱书籍的少年儿童提供便利。昨日，洛阳市少年儿童图书馆偃师区分馆“童悦书房”也正式揭牌。

22日上午，汝阳县瑞云小学“童悦书房”迎来第一批小读者。作为洛阳市少年儿童图书馆完善文化设施建设的有益补充，该“童悦书房”将为汝阳县喜爱阅读、热爱书籍的少年儿童提供便利。昨日，洛阳市少年儿童图书馆偃师区分馆“童悦书房”也正式揭牌。

瑞云小学“童悦书房”建筑面积156平方米，藏书2万余册。馆内布局合理，充满童真童趣和县域文化特色，所有图书可自助借阅，并与洛阳市少年儿童图书馆总馆和20多个分馆通借通还。

同时，瑞云小学“童悦书房”打通了公共图书馆与学校图书馆的壁垒，在为该校师生提供阅读便利的同时，将逐步把服务触角延伸到周边社区，形成学校与社区和家庭的良性互动和资源共享，形成师生共读、家校共读、社区共读的良好阅读氛围。

偃师区分馆“童悦书房”以洛阳市少年儿童图书馆的馆藏资源为基础，在统一的大流通平台内，整合中小学图书馆藏书资源，在140余平方米的书房内，配置了5000余册少儿图书和绘本。除了为少年儿童提供借阅服务，该“童悦书房”将不定期举办少儿周末影视空间、英语宝宝、手工制作、美好妈妈绘本分享、唐诗故事等活动。

洛阳市少年儿童图书馆馆长闫朝霞说，明天是世界读书日，汝阳县瑞云小学与偃师区分馆“童悦书房”正式开馆，既是图书馆嵌入式服务的创新举措，也是构建书香洛阳、推进全民阅读的有益探索。“我们将根据图书借阅情况，不定期向‘童悦书房’调拨热门儿童图书，通过互联互通、资源共享，提高图书的使用率和更新率。”(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)