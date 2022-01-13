4月22日是在世界地球日。当天，洛阳市自然资源和规划局组织开展了“珍爱地球 人与自然和谐共生”主题活动，向市民免费发放宣传手册、环保手袋以及洛阳市旅游交通图等。

4月22日是在世界地球日。当天，洛阳市自然资源和规划局组织开展了“珍爱地球 人与自然和谐共生”主题活动，向市民免费发放宣传手册、环保手袋以及洛阳市旅游交通图等。活动现场，工作人员还为市民讲解环境保护等知识，号召大家共同保护环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）