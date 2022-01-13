应报尽报！涉及所有进口非冷链货物

记者22日从洛阳市商务局了解到，按照《关于推广应用河南省进口非冷链货物信息追溯系统的通知》要求，全市进口非冷链货物生产经营者在从事进口非冷链货物业务时需登录“河南省进口非冷链货物信息追溯系统”进行报备并赋码，以实现入豫进口非冷链货物的全过程追溯管理。

洛阳市民购买进口非冷链商品，将更放心。

记者22日从洛阳市商务局了解到，按照《关于推广应用河南省进口非冷链货物信息追溯系统的通知》要求，全市进口非冷链货物生产经营者在从事进口非冷链货物业务时需登录“河南省进口非冷链货物信息追溯系统”(以下简称“进快办”)进行报备并赋码，以实现入豫进口非冷链货物的全过程追溯管理。

哪些企业需要报备？

为落实新冠肺炎疫情防控要求，抓好常态化“外防输入”，进一步筑牢阻断“物传人”防线，我省开发建设了“进快办”系统。根据要求，所有进口非冷链货物生产经营者在从事进口非冷链货物业务时，都需要通过该系统报备。

具体包含直接从口岸或省外供货商购进进口非冷链货物的生产经营者(以下简称首营企业)和从省内供货商购进进口非冷链货物的生产经营者(以下简称非首营企业)。