扩散！洛阳疾控发布紧急提醒

近期，郑州市发现多例新冠肺炎无症状感染者，相关疫情已隐匿传播一段时间，涉及商超、工地、校园等人员密集场所，且疫情存在外溢风险。作为邻近城市，郑洛两地人员流动频繁。22日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒！

近期，郑州市发现多例新冠肺炎无症状感染者，相关疫情已隐匿传播一段时间，涉及商超、工地、校园等人员密集场所，且疫情存在外溢风险。作为邻近城市，郑洛两地人员流动频繁。22日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒！

郑州警方通报显示，2日，一外地入郑人员未按规定扫码登记，刻意隐瞒行程，逃避疫情防控检查，且多次外出购物，造成新冠肺炎病毒传播，郑州警方已经立案调查。据悉，该病例涉及的航空港区供销百货超市、家联华生活超市，未严格按照疫情防控责任要求，落实扫码亮码、体温检测、无码人员登记的主体责任，同样接受警方调查。

截至21日24时，郑州此番疫情的感染者已超过35例，多例感染者的轨迹显示，疫情在当地已经隐匿传播一段时间，涉及商超、工地、校园等人员密集场所，疫情存在外溢风险。

“郑州此番疫情再次为我们敲响警钟，不管是省外还是市外返回，只要有人员流动，风险就一直伴随。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说。

朱鑫重点提醒，凡是有市外旅居史的来(返)洛人员，务必要做好主动报备及核酸检测，且在入洛后3天2检结果出具之前，尽量不要外出，做好个人健康监测，尤其是不前往人员密集场所。

朱鑫强调，减少非必要流动、跨区域出行提前主动报备及核酸检测、重点卡口和哨点单位严格查验信息，这些是阻断疫情传播的有效举措，“任何一个环节出现缺位，都可能造成疫情扩散，同时，影响后期流调溯源和及时管控。”