能提取住房公积金偿还组合贷中的商业贷款吗？相关部门解答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：组合贷已还款两年，目前每月住房公积金缴存部分偿还公积金贷款后，公积金账户仍有结余，该如何提取住房公积金偿还组合贷中的商业贷款？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：组合贷已还款两年，目前每月住房公积金偿还公积金贷款后，账户仍有结余，该如何提取住房公积金偿还组合贷中的商业贷款？

洛阳市住房公积金管理中心回复：从维护住房公积金制度的长期性和互助性考虑，住房公积金贷款未结清的，公积金账户余额可用于冲抵公积金贷款月供或提前还款，贷款余额结清后，符合提取条件可凭相关手续办理公积金提取。职工办理组合贷款，职工公积金账户余额应优先偿还住房公积金贷款。

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