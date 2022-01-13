洛阳市首批50名新时代文明实践活动“策划师”上岗

今早9时，在洛阳市洛龙区兴洛湖公园，洛龙区新时代文明实践活动策划师队伍成立活动举行，50名首批新时代文明实践活动“策划师”获发受聘证书，聘期三年。这不仅标志着今后有更多的新时代文明实践活动将由“创意+”直接驱动，还意味着洛阳市以洛龙区为试点进行的“文化进社区”活动再迈新台阶。

今早9时，在洛阳市洛龙区兴洛湖公园，洛龙区新时代文明实践活动策划师队伍成立活动举行，50名首批新时代文明实践活动“策划师”获发受聘证书，聘期三年。这不仅标志着今后有更多的新时代文明实践活动将由“创意+”直接驱动，还意味着洛阳市以洛龙区为试点进行的“文化进社区”活动再迈新台阶。

刘芳是洛龙区东方今典社区的党委书记，也是此次受聘成为洛龙区首批“策划师”团队的成员之一。刘芳介绍，她所在的社区常年来以新时代文明实践站为发力点，注重打造非遗文化课程，如今，“文化”已成为社区志愿服务的金字招牌，“成为‘策划师’后，她将在做好本职工作的基础上，为更多社区共享‘金点子’”。

此次洛龙区选拔出的首批50名“策划师”，主要来自于三个领域：一是社区内有一定专业能力并积极参与各项文化活动的志愿者；二是辖区内高校、专业文化院团热心志愿参与社区文化的工作人员，三是面向社会招募而来的具备文化特长和组织参与文化活动经验、有业余空闲时间的居民群众志愿者。

“下一步，我们还将分批扩充‘策划师’队伍，不断提高群众对‘文化进社区’活动的参与积极性。”洛龙区创建办相关负责人表示，这些受聘的“策划师”在接下来的工作中，将主要负责策划谋划、组织开展全区各类文明实践活动和文化活动，同时为各类文化和文明实践活动开展提供专业化意见建议并进行专项培训，“力争让新时代文明实践活动全面开花。”(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)