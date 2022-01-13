洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市首批50名新时代文明实践活动“策划师”上岗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 11:34

　　今早9时，在洛阳市洛龙区兴洛湖公园，洛龙区新时代文明实践活动策划师队伍成立活动举行，50名首批新时代文明实践活动“策划师”获发受聘证书，聘期三年。这不仅标志着今后有更多的新时代文明实践活动将由“创意+”直接驱动，还意味着洛阳市以洛龙区为试点进行的“文化进社区”活动再迈新台阶。

　　刘芳是洛龙区东方今典社区的党委书记，也是此次受聘成为洛龙区首批“策划师”团队的成员之一。刘芳介绍，她所在的社区常年来以新时代文明实践站为发力点，注重打造非遗文化课程，如今，“文化”已成为社区志愿服务的金字招牌，“成为‘策划师’后，她将在做好本职工作的基础上，为更多社区共享‘金点子’”。

　　此次洛龙区选拔出的首批50名“策划师”，主要来自于三个领域：一是社区内有一定专业能力并积极参与各项文化活动的志愿者；二是辖区内高校、专业文化院团热心志愿参与社区文化的工作人员，三是面向社会招募而来的具备文化特长和组织参与文化活动经验、有业余空闲时间的居民群众志愿者。

　　“下一步，我们还将分批扩充‘策划师’队伍，不断提高群众对‘文化进社区’活动的参与积极性。”洛龙区创建办相关负责人表示，这些受聘的“策划师”在接下来的工作中，将主要负责策划谋划、组织开展全区各类文明实践活动和文化活动，同时为各类文化和文明实践活动开展提供专业化意见建议并进行专项培训，“力争让新时代文明实践活动全面开花。”(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市政府最新通知！
  • 30日起，豫C牌照九座以下ETC小客车通...
  • 4月22日洛阳牡丹花情预报
  • 洛阳学子王巧玉获人民日报、新华社等...
  • 洛阳一条路以“富弼”命名 背后的故...
  • 事业编制！洛阳洛龙区直接招录教师100人
  • 即日起，洛阳部分公交线路调整
  • 扩散！洛龙区2022年第二批HPV疫苗预约...
  • 龙门实验室建设运营推进会召开 江凌主...
  • 阵风7级到9级！洛阳市气象台发布大风...
    		•
    百姓呼声
    隋唐大运河文化博物馆拟定于5月18日开放
    老城区状元府邸小区自来水里消毒水味道大
    精彩图片
    九大色系新品种牡丹盛...
    西苑公园牡丹盛开 游客...
    藏在洛博里的“牡丹”
    九洲池里牡丹香
    精彩热帖

    梦幻

    南山芍药花正开

    虽败犹荣 后期牡丹

    杜鹃花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605