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洛阳检察机关积极贯彻少捕慎诉司法理念
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.04.22 11:39

　　为了切实促进司法公开，保障司法公正，提升司法公信力，4月20日，洛阳市人民检察院第三检察部就祁某某玩忽职守拟不起诉案举行公开听证，邀请7位人民监督员、听证员进行公开监督。

　　本案是发生在司法审判过程中的一起渎职案件，监察机关认为某县法院员额法官祁某某在办理案件过程中，严重不负责任，造成恶劣社会影响，涉嫌玩忽职守罪，并将该案移送某县检察院审查起诉。某县检察院审查后认为犯罪嫌疑人在办案中虽有不严谨、不细致的表现，但主观上并无过失，且未造成重大经济损失或恶劣社会影响，不构成玩忽职守罪，拟作不起诉处理。市检察院第三检察部在听取汇报后，及时召开检察官联席会议对本案进行研判，综合分析犯罪嫌疑人的相关行为、职责及本案造成的后果，最终认为其不构成玩忽职守罪。

　　在听取案情介绍并对案件当事人进行询问的基础上，人民监督员、听证员对案件处理充分发表意见，认为本案不构成玩忽职守罪，同意检察机关作不起诉，并对案件证据提出了补充完善的相关建议，不仅为检察机关依法办案提供了有益参考，也实践了社会公众对检察权行使情况的知情权、参与权和监督权。

　　在本案的办理过程中，两级院在依法行使检察权的同时，认真把握案件证据，积极贯彻落实高检院少捕慎诉慎押的司法理念，准确适用不起诉措施，对提高案件质量、提升办案效果起到了良好的促进作用。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：卢佳芳 ]
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