错过资格认证影响养老待遇发放吗？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：因忘记养老金资格认证，故4月份的退休金没发下来，如果再补认证，4月份的退休金还能发放吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：忘记养老待遇资格认证，4月份的退休金没发下来，如果再补认证，4月份的退休金还能发放吗？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：本月25日以前完成认证的，养老待遇将于次月恢复和补发；25日以后完成认证的，养老待遇将于隔月恢复和补发。

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