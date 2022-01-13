新安县千年樱桃谷：培育“网红”农民 打造“抖音小镇”

“做抖音短视频带货要从定位开始......”21日，在新安县五头镇王府庄村党群服务中心，杜婧源正在为村民们进行短视频培训，课堂内容通俗易懂，不时还有互动，现场气氛热烈。

“做抖音短视频带货要从定位开始......”21日，在新安县五头镇王府庄村党群服务中心，杜婧源正在为村民们进行短视频培训，课堂内容通俗易懂，不时还有互动，现场气氛热烈。

杜婧源介绍，此次课程为期两天，将从精选昵称、定位、拍视频、写文案、剪辑以及营销技巧等方面展开，通过理论学习和实践操作，免费帮助乡亲们学会抖音短视频带货，销售自家樱桃。

上个月，视频达人杜婧源和其他几名返乡青年来到王府庄村，想通过“认养”樱桃树的方式，逐渐打造新安樱桃地理标志品牌。一开始，杜婧源就通过抖音宣传新安县千年樱桃谷。

如何进一步提高新安县樱桃谷的知名度？返乡青年们想通过培训的方式，让更多村民们参与到樱桃的营销中，让樱桃谷“火”起来。

一开始，由于不了解，村民们学习抖音短视频的参与度不高。不过，也有少数村民参与尝试，范永干就是其中之一。一周前，在杜婧源的指导下，他逐步掌握相关技能，每天在自家的樱桃树前拍摄抖音短视频。目前，他已收获十几万的浏览量，自己也被网友称为“老范”。

在抖音上看到“老范”的视频后，村民们逐渐加入。为了满足大家的需求，杜婧源决定免费为村民们开设视频讲堂。这才有了开头的一幕。