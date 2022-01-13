事业编制！洛阳洛龙区直接招录教师100人

今日，洛龙区人民政府网站发布消息称，洛龙区决定使用正式事业编制为学校直接招录教师100名，5月6日开始报名。

为做好2022年度洛龙区中小学校直接招录教师工作，选拔优秀应届高校毕业生补充教师队伍，满足学校教育教学需求，决定使用正式事业编制为学校直接招录教师100名。现决定采用线上形式组织实施招录工作。

一、招录范围和对象

(一)北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学9所院校2022届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(二)北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学9所院校2022届普通高等教育师范类本科生、2022届硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(三)首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(四)将北京体育大学2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海体育学院、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招录范围；

(五)将中央音乐学院2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招录范围；

(六)将北京外国语大学、上海外国语大学2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入英语教师招录范围；

(七)将中央美术学院、中国美术学院、西安美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、湖北美术学院、四川美术学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入美术教师招录范围。

二、招录条件

(一)拥护中国共产党领导，遵纪守法，热爱教育事业；

(二)具有先进的教育理念，品德良好，能胜任教育教学工作；

(三)截止2022年6月30日，本科毕业生年龄在30周岁以下(1992年6月30日以后出生)，硕士研究生年龄在35周岁以下(1987年6月30日以后出生)；

(四)具备相应的教师资格，按所具有的教师资格层次及专业应聘(尚未取得教师资格证书的提供教师资格考试合格证明，按本人申请教师资格的层次和专业应聘，且须于2022年7月10日前提供相应教师资格证书)。

(五)身体健康，符合教师招聘体检要求；

(六)具备教师任职的其他条件；

(七)具有双语教学能力或高层次学历的，同等条件下优先录用；非师范类高校毕业生所学专业符合教师招聘学科专业目录要求；

(八)有下列情形之一者不得应聘：

1.刑事处罚期未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员；

2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员；

3.有违规违纪等不良记录或国家助学贷款违约等不良信用记录的人员；

4.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。