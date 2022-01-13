洛阳中航光电研发工程师刘保卫获评“全国优秀共青团员”

近日，共青团中央表彰全国五四红旗团组织和优秀共青团员、共青团干部，洛阳市中航光电科技股份有限公司中央研究院的研发工程师刘保卫被评为“全国优秀共青团员”。

近日，共青团中央表彰全国五四红旗团组织和优秀共青团员、共青团干部，洛阳市中航光电科技股份有限公司中央研究院的研发工程师刘保卫被评为“全国优秀共青团员”。

“很开心，我要更努力，把荣誉化作动力。”20日，记者见到了刘保卫。说起获奖时的感受，他如是说。

2018年，刘保卫从郑州大学毕业来到洛阳，入职中航光电。“我主要负责光互连研发，这对我来说是一个全新的挑战。”刘保卫说。

光互连是一种光通讯的方式，是用光纤或是其他光传输介质在计算机内的各元件或子系统中交换资料，需要用到大量的光学知识。刘保卫大学所学专业为机械工程，对该领域的专业知识十分陌生。为了尽快适应工作，刘保卫开始大量查阅文献资料、向专业的同事学习请教，并将自己工作中遇到的问题记下来。结束一天的工作后，刘保卫会带着问题再次查阅书籍，把它搞懂搞透。带着“不留问题过夜”的决心和韧劲儿，刘保卫很快便掌握相关领域的专业知识，工作也越发出色。“我是在工作的实战中又上了次‘大学’。”刘保卫打趣道。

在熟练掌握技术之后，刘保卫开始琢磨如何达到更简洁优美的绘制效果。他在大量的图纸绘制工作中总结提炼出更深层次、更具普遍性的规律和技巧，并在研发设计中推广应用。最终，他提炼和编译的设计成果先后荣获河南省国防科学技术进步二等奖和中国航空工业集团有限公司科学技术二等奖。