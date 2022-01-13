畅通了！洛浦公园无障碍通道 实现一个电话“随叫随到”

21日，在洛阳洛浦公园西苑桥南西侧入口处，一个崭新的提示牌亮相。今后，行动不便人员走公园无障碍通道，一个电话“随叫随到”。

21日，在洛阳洛浦公园西苑桥南西侧入口处，一个崭新的提示牌亮相。今后，行动不便人员走公园无障碍通道，一个电话“随叫随到”。

12日，本网以《无障碍通道有障碍洛浦公园管理处：将采取相关措施》为题，报道了有市民带坐轮椅老人从洛浦公园部分无障碍通道通行遇“障碍”一事，此事也引起管理方重视。“园区非常重视此类情况，我们很快就对公园沿途的无障碍通道进行了全面排查，部分提示牌已更新。” 21日，洛浦公园管理处相关工作人员告诉记者。

当日11时，记者再次回访报道中的事发地，西苑桥南西侧的公园入口提示牌已“上新”，提示牌显示着无障碍通道服务时间为早七点至晚九点，还有两个联系电话。

随后，记者拨通了其中一个联系电话咨询开门事宜。“好的，马上过来！”工作人员回应。记者得知，接电话的工作人员是不远处园内公厕的管理员，从接电话到步行来开门，前后约3分钟。

工作人员说，若遇特殊情况一人联系不上，还可打另一个电话，他们两人轮班，负责此地附近的无障碍通道。

洛浦公园管理处相关工作人员说，经过排查，无障碍通道不通畅问题存在于洛浦公园南岸的西苑桥以西段，目前已基本解决，个别无障碍通道处的提示牌还在制作中。同时，公园除有人员值守的正门外，沿线分布的其他出入口，凡是涉及无障碍通道的均公示有值班电话，以方便行动不便群体通行。

该工作人员还提醒，游客若在游园过程中遇其他紧急情况或问题，可向园区巡逻的安保人员求助，也可通过园区公布的24小时投诉、救援、咨询电话63256760反映。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）