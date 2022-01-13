洛阳市刑事案件繁简分流工作 规范流程 探索形成机制

4月19日，洛阳市中级人民法院党组书记、院长曲海滨，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军，先后到宜阳县、涧西区调研刑事案件繁简分流工作。

4月19日，洛阳市中级人民法院党组书记、院长曲海滨，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军，先后到宜阳县、涧西区调研刑事案件繁简分流工作。

调研组一行在宜阳县政法“一体化”办案中心，实地察看了宜阳县公安局执法办案管理中心、县检察院和公安局侦查监督与协作配合办公室等地，并为县法院刑事速裁法庭、县检察院和公安局侦查监督与协作配合办公室揭牌。在涧西区检察院实地察看了检察公开听证室、青少年法治教育基地、刑事案件繁简分流工作办公室等地，认真听取了检察听证、未检及司法社工等工作情况介绍。

调研组还分别在宜阳县、涧西区召开刑事案件“繁简分流”改革试点工作座谈会。会上，宜阳县、涧西区公检法司相关负责人汇报了刑事案件繁简分流改革试点工作的具体开展情况，与会同志就案件证据指引、社区调查前置、速裁程序适用率等问题进行了热烈探讨，同时就做好试点工作提出了意见和建议。曲海滨、吴志军认真听取大家发言，积极参与交流探讨，并就刑事案件繁简分流改革试点工作，提出了建设性的意见和建议。

吴志军对宜阳县、涧西区刑事案件繁简分流工作成效表示充分肯定，并对下一步工作提出要求，一要切实提高政治站位。充分认识到推动刑事案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，是优化资源配置、提升案件质效、统一执法思想、推动社会治理的有效举措，对缓解案多人少矛盾、提升群众执法满意度有着重要的现实意义。二要注重规范工作流程。要认真梳理繁简分流工作中存在的突出问题，集中精力研究解决，特别是对部分案件繁简分流标准、速裁程序适用率等问题加强协商研判，建立起各方认可的覆盖全流程的规章制度，真正实现案件规范化办理。三要切实凝聚工作合力。公检法司要牢固树立“一盘棋”思想，建立常态化沟通协作机制，共同推动案件办理提质增效，促进刑事案件繁简分流工作落实落地落细。四要注重经验总结提炼。要增强总结意识，对一定时期内的经验方法、问题不足及时汇总分析，真正把更多经过实践检验的真招实招转化为全市可供借鉴的行动指南，为全市刑事案件繁简分流工作提供可复制、可推广的“宜阳模式”“涧西模式”。五要强化廉政风险防控。刑事案件繁简分流赋予办案人员更大权力，要时刻紧绷廉政弦，认真排查梳理可能存在的廉政风险隐患，研究制定切实可行的防范机制，确保权力不滥用、用权受监督，实现廉政风险防控与繁简分流相互促进、协调发展。

曲海滨指出，一要坚持历史性思维，明确开展刑事案件繁简分流的重要意义。中国经济社会进入高质量发展阶段，政法机关需要通过繁简分流改革，更好为高质量发展服务、为市域社会治理服务。要坚持以习近平法治思想为指导，深入学习领会习近平总书记对繁简分流工作的重要指示，做到始终坚持以人民为中心，不断坚持和发展新时代“枫桥经验”，以更高的历史使命推动繁简分流改革落地，真正实现“捕人少、质量好”，为经济社会高质量发展提供更为坚实的司法保障。二要坚持政治性思维，始终确保繁简分流工作在党的领导下开展。要自觉坚持党对政法工作的绝对领导，严格落实重大事项请示报告制度，重要工作、重要情况及时向地方党委、政法委报告；要不断强化自觉接受监督意识，确保检察机关依法履行宪法法律赋予的法律监督职责，真正做到监督常态化、监督及时化、监督嵌入化，保障审判工作的公开化透明。三要坚持系统性思维，牢固树立“一盘棋”思想。公检法司要共同探索案件繁简分流模式，实现案件的全流程协同联动，既做到相互配合、相互支持，也要相互制约，真正实现协作高效、办案规范、量刑均衡的目标。四要坚持创新性思维，积极探索繁简分流有益做法。要以“一体化”办案中心为平台，积极推动人工智能及大数据运用，按照务实管用的原则推进刑事案件繁简分流改革，切实提高刑事案件办理质效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（通讯员/刘晗）