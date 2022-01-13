洛阳“烩面哥”返洛 家乡人提前6小时到高速路口迎接

日前，我们报道了洛阳“烩面哥”赵占胜援驰上海的事情，引起广泛关注。得知他返乡，不少人提前6小时到高速路口迎接。赵占胜说，感谢大家的关心与关爱，待到解除隔离，他最想做的是去看望5位帮扶的老人。

日前，我们报道了洛阳“烩面哥”赵占胜援驰上海的事情，引起广泛关注。得知他返乡，不少人提前6小时到高速路口迎接。赵占胜说，感谢大家的关心与关爱，待到解除隔离，他最想做的是去看望5位帮扶的老人。

21日，是赵占胜集中隔离的第三天。经过休息，他身上的疲惫一扫而光。按照防疫要求，他需要隔离一周，每两天做一次核酸检测。这几天，不断有人给他发消息或打电话表示慰问，隔离点的医护人员也知道他到上海为货车司机等群体做爱心餐的事情，对他格外关心与照顾。

19日上午，赵占胜返回家乡汝阳，不少人打着条幅在高速出站口迎接，李矿好是迎接队伍里的一员。他说，虽然与赵占胜素不相识，但一直关注对方在上海做爱心餐的事情。18日晚上11点多，他得知赵占胜返洛，和好友决定去现场迎接。他们连夜找人做了几个条幅，于次日凌晨3点多到达高速出站口，一直等待6个小时，直到赵占胜的车驶出高速。

当日，除了李矿好与好友到现场迎接，还有其他热心群众，加起来有数十人。“赵大哥是我们的榜样。”李矿好说，他平时也做公益，深知做公益的不易，赵占胜的事迹值得鼓励与学习。

赵占胜说，无论在上海还是家乡，这几天感动满满，感谢大家对他的关注与关心。目前，他最牵挂的是帮扶的5位老人，5位老人均在深山独居，之前他每个月要去看望两次，最近太忙没去，老人也都没手机，联系不上，等到解除隔离，他首先要做的是去看望老人。“我会把公益当成一生的事业来做，只要我能跑得动，就不会放弃。”赵占胜说。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)

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