期待“直播带人”式的就业突围更多些

党委书记亲自上阵，首场直播带领20名毕业生亮相B站、抖音等平台，3天连开10场，针对不同专业和企业开展专项推介……连日来，上海海洋大学“直播带人”式就业探索引发持续热议，这种新颖形式不仅令人眼前一亮，更吸引多家企业关注，赢得好评如潮。

党委书记亲自上阵，首场直播带领20名毕业生亮相B站、抖音等平台，3天连开10场，针对不同专业和企业开展专项推介……连日来，上海海洋大学“直播带人”式就业探索引发持续热议，这种新颖形式不仅令人眼前一亮，更吸引多家企业关注，赢得好评如潮。

看过直播带货、直播课堂、直播晚会，直播带“人”确实不多见。更值得关注的是，这次直播不仅流量喜人，“带人”效果也不错。就在20名毕业生悉数登台自我推介后，应邀上线的企业纷纷开启“抢人”模式，有的当场公布大致薪资，有的现场承诺“解决家属问题”，也有“潜伏”在观众里的企业人员私信发出意向签约信息，一场直播带来双向奔赴。

这样的创新探索，何尝不是艰难形势下的一种就业突围。众所周知，今年我国高校毕业生人数将首超千万，全省高校毕业生同比增加10万余人，我市高校毕业生超过4万人，就业压力可想而知。并且，面对多点散发、局部暴发的严峻疫情，国内高校纷纷进入“封校”状态，招聘企业难进、求职学子难出、沟通对接不畅，直接影响了就业的“时度效”。多重挑战叠加，破解就业难，就得应变求变，就得于无路中开拓新路。

放眼当下，为解青年学子燃眉之急，已然有很多高校甚至城市打响就业“突围战”。远的不说，洛阳理工学院会计学院创新推出“对面BOSS看过来”网络海报荐学生活动，将毕业生求职信息统一制成精美海报，借助网络展示传播，短短一周便吸引近30家单位提供200余个工作岗位；市人社部门应势发起百校千岗高校毕业生“云”招引活动，致力2个月内覆盖省内100所高校、吸引1000家招聘企业参会，一时间刷足存在感……千难万难，只要打开思路、勇于探路，就能别开生面。

办法总比困难多。引导毕业生调整心态、主动出击，支持各高校大胆尝试、多元探索，同时牵桥搭线、访企拓岗，帮助校企之间实现更多“点对点、一对一”的精准对接，如此我们才可能突破重围，以“稳稳就业”为“青年友好”写下崭新注脚。(张庆旭)